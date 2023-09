https://sputniknews.lat/20230905/la-rusa-iksarus-desarrolla-simulador-con-gafa-rv-para-aprender-a-pilotar-drones-1143374467.html

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía tecnológica rusa Iksarus desarrolló un simulador de vuelo con la gafa de realidad virtual Viarus para aprender a operar drones... 05.09.2023

Viarus se integra con los mandos con ayuda de cables USB tipo C y el piloto con la gafa de realidad virtual opera el dron virtual, como si estuviera manejando un dron real, agregó Sinakin. Los desarrolladores de la innovación destacaron que las gafas VR casi no se diferencian de las gafas FPV que se usan en el vuelo de drones. "Volar un dron real produce la sensación de mareo. La imagen del dron se mueve en el espacio, mientras que el operador no. Y esto crea un conflicto entre el canal visual y el sistema vestibular, y de allí los mareos", explicó Sinakin. El simulador de Iksarus se emplea precisamente para ejercitar el sistema vestibular con un programa de tres etapas. Desde la NTI detallaron que la parte electrónica del simulador está completamente lista y los desarrolladores planean lanzar en los próximos días otro simulador de uso militar con el visor de realidad virtual Viarus.

