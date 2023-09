https://sputniknews.lat/20230905/muerte-o-renacimiento-que-sera-de-la-marca-espanola-seat-1143390844.html

Muerte o renacimiento: ¿qué será de la marca española SEAT?

Muerte o renacimiento: ¿qué será de la marca española SEAT?

El director ejecutivo de Volkswagen, Thomas Schafer, confirmó la "muerte" de la histórica marca automovilística española SEAT tal y como la conocemos, pero... 05.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-05T18:38+0000

2023-09-05T18:38+0000

2023-09-05T18:38+0000

españa

⚙️ motor

seat

volkswagen

automóviles

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/01/0b/1120200073_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_d127134ba384d4c1df21c32af4d9974e.jpg

El empresario automotriz, citado por la revista británica Autocar, afirmó que la conocida marca de automóviles no desaparecerá por completo, sino que existirá de otra forma. En sus palabras, llegó el momento de elegir entre SEAT y Cupra, ya que no era práctico invertir en ambas marcas y la última aporta un mayor potencial de crecimiento e ingreso. Mientras tanto, SEAT tomará un "camino diferente", agregó, probablemente hacia otros vehículos y soluciones de movilidad, como patinetes eléctricos o automóviles pequeños.Cabe apuntar que desde finales de 2022 se anunció que a partir de 2023 la marca de automóviles reacondicionaría vehículos usados, tanto propios como de otras marcas del Grupo Volkswagen. Más adelante, incluirá un servicio de reparación, reutilización y reciclaje de baterías.En general, según el comunicado de SEAT, el Grupo Volkswagen no dejará de producir los modelos actuales de esta marca en lo que queda de su ciclo de vida, que "es más fuerte que nunca". Respaldaron esta afirmación con que las ventas en lo que va de año crecieron un 18%, hasta alcanzar los 199.000 vehículos vendidos.Ahora, se destacó, SEAT tiene un volumen de pedidos muy elevado y cuenta con la mejor gama de productos de su historia. La marca pretende actualizar modelos como Ibiza, Arona y León para seguir ofreciendo automóviles híbridos enchufables y de bajo consumo hasta el final de la era de la combustión.Además, se añadió que la electrificación de la marca está por llegar, así como la presentación de nuevas formas de movilidad para los jóvenes (el carsharing, los abonos, entre otras).Sin embargo, desde este momento el Grupo Volkswagen "invertirá activamente en Cupra", que es la marca "que más crece en Europa". Tras haber comenzado como una división de alto rendimiento de SEAT, Cupra pasó a producir sus propios modelos (Formentor y Tavascan, así como los conceptos de un nuevo utilitario UrbanRebel y un deportivo DarkRebel)."En efecto, los modelos más rentables y exitosos de SEAT serán absorbidos por Cupra y la nueva marca se lanzará al mismo tiempo a segmentos superiores con vehículos de diseño más llamativo. A más largo plazo, Cupra está investigando un deportivo basado en el concepto Cupra DarkRebel", se resumió.

https://sputniknews.lat/20210713/volkswagen-fabricara-vehiculos-electricos-pequenos-y-baterias-en-espana-a-partir-de-2025-1114064865.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚙️ motor, seat, volkswagen, automóviles, 🏛️ compañías