Presidente de Nicaragua: el grupo BRICS es un "gran golpe" al imperialismo

"China, la Federación Rusa, la India, Brasil, Sudáfrica, cinco países van allí abriendo camino y los imperialistas de la tierra lógicamente tratando de evitar esa integración entre nacionales que quieren cooperar, que se integran, se incorporan, no para invadir a otro país, no para bombardear otro país, sino que se unen para fortalecer las relaciones en el campo económico, social, comercial, en el campo productivo, una lucha por la paz; ese es el primer gran quiebre, el primer gran golpe que recibe la tiranía del imperialismo al que ha estado sometido el mundo", afirmó Ortega.El mandatario centroamericano enalteció la iniciativa de las economías emergentes con propósitos soberanos y de no intervención durante el acto de celebración del 44 aniversario del Ejército de Nicaragua, que se desenvolvió en la Plaza de la Revolución de Managua.El jefe de Estado enalteció el esfuerzo de las naciones en defensa de su autodeterminación y la multipolaridad, mientras los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderados por los Estados Unidos (EEUU) en contra de Rusia, profundizan el hambre y el encarecimiento de los alimentos, al destinar recursos millonarios para financiar la compra de armas en favor de Ucrania."Mientras el mundo clama que se necesitan alimentos para los pueblos que están pasando hambre, ellos están invirtiendo miles de millones de dólares (o de euros) en una guerra que no va a llegar a más que a la derrota del imperialismo de la tierra, es la OTAN enfrentada a la Federación Rusa, al pueblo ruso, y enfrentada también a la comunidad internacional", consideró el presidente nicaragüense.Para Ortega la comunidad internacional no aplaude ni ve "con buenos ojos" el respaldo financiero de EEUU y la OTAN para sostener el crecimiento armamentista, que permite que siga corriendo la sangre de seres humanos.

