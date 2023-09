https://sputniknews.lat/20230905/revelan-que-la-47-brigada-ucraniana-entrenada-por-alemania-sufre-perdidas-de-cuatro-digitos-1143383209.html

Revelan que la 47ª Brigada ucraniana, entrenada por Alemania, sufre pérdidas de cuatro dígitos

Los militares ucranianos se quejan de que el equipo se atasca en los campos de minas y queda bajo el fuego. Según los médicos ucranianos, las pérdidas en la dirección sur ascienden a cifras de cuatro dígitos.Esta unidad perdió el 25% de sus miembros originales después de encabezar la llamada contraofensiva ucraniana en la dirección de Rabotino en julio. Esta localidad se considera un hito estratégico por los mandos ucranianos y los funcionarios estadounidenses en la contraofensiva, la que se ha visto afectada por enormes bajas, sin embargo, en la realidad, la toma estuvo acompañada de deficiencias en el equipamiento y enormes bajas.El otro joven militar entrevistado añadió que 90% de la unidad moriría en los siguientes ataques. "Lo sabemos. Claro, hemos abierto una brecha en la primera línea de los rusos, pero joder. ¡A qué coste!", dijo.Al principio de septiembre, el general de brigada, Oleksandr Tarnavski, predijo en entrevista con The Observer que la contraofensiva ucraniana podría llegar hacia la costa del mar de Azov antes de la temporada de lluvias en octubre. Al mismo tiempo, el sector militar de Kiev se enfrentó a otro problema. En particular, el 3 de septiembre, la noticia de la dimisión del ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Réznikov, sacudió los medios, revelando que su ministerio estaba sumido en la corrupción.De todos modos, los propios soldados de Ucrania no están tan entusiasmados como Tarnavski, ya que las tropas ucranianas sufren del agotamiento de las unidades blindadas que les daban esperanzas para acelerar el progreso de la contraofensiva. Así, al principio se creía que la operación pudiera ser llevada a cabo por tanques Leopard 2 y vehículos de combate de infantería Bradley. Sin embargo, los grupos de asalto se ven obligados a intentar infiltrarse en campos minados en la oscuridad y desminarlos para que puedan avanzar los vehículos blindados.Así, la 47.ª Brigada, elogiada por los medios ucranianos y occidentales incluso antes de la contraofensiva, sufrió graves pérdidas. Sin apoyo aéreo y con limitadas capacidades de limpieza de minas, la unidad se encontró con que sus vehículos blindados quedaban frecuentemente inmovilizados en los campos de minas rusos.Además, la cúpula de la Brigada ya ha cambiado varias veces. Así, a finales de agosto, el comandante y el subcomandante fueron destituidos y sustituidos. Esto ocurrió un mes después de que el sargento de mayor rango, Valeri Markus, abandonara la unidad tras criticar la incompetencia de los oficiales superiores.A lo largo de las 15 semanas de batallas de la 47.ª Brigada, las bajas de la unidad han ascendido a cuatro dígitos. En algunos casos, los equipos de médicos de la unidad fueron reducidos al 50% debido a las bajas sufridas en las misiones de recogida de heridos en el frente de Rabotino, a pesar de utilizar vehículos blindados de transporte de tropas M-113 de fabricación estadounidense.

