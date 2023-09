Cancillería rusa: las nuevas iniciativas de la ONU no normalizarán las exportaciones rusas

https://sputniknews.lat/20230906/cancilleria-rusa-las-nuevas-iniciativas-de-la-onu-no-normalizaran-las-exportaciones-rusas-1143419864.html

"Las nuevas propuestas de la ONU, igual que sus ideas anteriores, no contienen ningunos elementos nuevos y no pueden servir de base para el logro de un sustancial avance en la normalización de nuestras exportaciones de productos del agro", destaca un comentario de la Cancillería publicado en su web. Añade que no existen alternativas para volver a conectar el banco ruso Rosselkhozbank al sistema SWIFT y puntualiza que "por causas incomprensibles no se cumple la promesa, dada en agosto de 2022, de crear una plataforma especial de seguros para los productos agrícolas rusos". Anteriormente, se informó que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, envió una carta al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, con la propuesta de reanudar el cumplimiento del acuerdo de granos. El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia formuló cinco requisitos para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.A falta de avances en esta materia, el Kremlin anunció que Rusia suspende su participación en el acuerdo, pero está dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones.

