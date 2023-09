https://sputniknews.lat/20230906/el-5g-se-vuelve-un-dolor-de-cabeza-para-argentina-por-costos-y-diferencias-con-las-empresas-1143399405.html

El 5G se vuelve un dolor de cabeza para Argentina por costos y diferencias con las empresas

El 5G se vuelve un dolor de cabeza para Argentina por costos y diferencias con las empresas

Los altos costos de invertir en redes 5G comienzan a ser una barrera para los grandes operadores de telecomunicaciones, que en la región devuelven frecuencias... 06.09.2023

Un diferendo entre el Gobierno argentino y las principales empresas telefónicas que operan en el país podrían retrasar la instrumentación de las redes 5G en el país y alejarlo de otras naciones de la región que pueden considerarse modelos en esta área.En los últimos días de agosto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) argentino divulgó las condiciones de la licitación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios con tecnología 5G. El organismo resolvió disponer tres bloques de 100 MHz cada uno, con la intención de que las tres empresas que ya operan en el mercado de las comunicaciones móviles accedan a uno de ellos. El precio base para cada lote será de 350 millones de dólares.Sin embargo, la licitación no fue bien recibida por las firmas —la mexicana Claro, la española Movistar y la argentina Telecom—, que a través de un comunicado conjunto consideraron que las condiciones propuestas por el Estado argentino para desarrollar el 5G "presentan obstáculos complejos que comprometen su viabilidad". De acuerdo a las compañías, el precio fijado por la Enacom para otorgar las frecuencias "supera en un 300% al de igual banda establecido por Brasil".El experto en transformación digital José Otero, vicepresidente de la organización 5G Américas, dijo a Sputnik que el proceso llevado adelante en Argentina "contrasta con lo que se ha visto en otros mercados de la región" donde los precios fijados para la subasta de frecuencias surgieron de procesos de consulta con las empresas.Otero advirtió que, con este llamado, el precio del megahercio por población sería en el país sudamericano "20 veces más caro que en Brasil", siendo que Argentina tiene "un mercado potencial mucho más pequeño" y que la economía brasileña se presenta "muchísimo más estable".Más allá de los intereses de las empresas ofertantes, el analista señaló que el gran problema del desentendimiento entre el Estado argentino y los proveedores es que se produce "en un contexto regional en el que operadores en varios mercados, dado los altos precios de espectro, están regresando espectro otorgado".Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en México con la empresa AT&T, que ha devuelvo bandas que habían sido otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), alegando que los precios eran muy elevados y comprometían su esquema de negocios.Otero explicó que uno de los grandes problemas que encuentran las empresas a la hora de invertir en el despliegue de servicios 5G es que, por ahora, los usuarios todavía no logran hacerse en gran número de los dispositivos necesarios para utilizar estos servicios.Esto, que según el especialista ya se vuelve un problema en países con ingreso alto, como Chile o Uruguay, lo es más en Argentina, "con todas las trabas de importación que tienes. ¿Quieres expandir una red par que la gente no tenga capacidad de conectarse a ella?", indagó el experto.Otero colocó como un ejemplo de éxito en esta relación Estado-empresas a Brasil, que desde la subasta de redes 4G en 2014 apuesta por un modelo que ya incluía compromisos de despliegue de infraestructura en las condiciones de la subasta. "Si la empresa pagaba 1.000 millones, pagaba el 10% y los restantes 900 millones quedaban como compromiso inmediato para invertir en infraestructura y dar cobertura, incluso en zonas dispuestas por el Estado", explicó el experto.Si bien el gigante sudamericano puede obtener menos ingresos por otorgar el espectro, Otero remarcó que así el país "se asegura que hay toda esta inversión". El especialista agregó que otros países, como Colombia, Guatemala o República Dominicana, han incursionado en modelos similares para intentar asegurar la inversión de las empresas autorizadas.A pesar de que el rechazo de las empresas al llamado de Enacom puede retrasar la implementación de servicios comerciales de 5G, Otero se mostró cauto con respecto a qué tan grave puede ser la situación para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. "Eso de que con los atrasos en el 5G nos vamos a ir a la prehistoria son exageraciones que no le hacen bien al sector", sostuvo."El 5G se tiene que desplegar y se tiene que instalar en aquellos lugares donde sí va a tener un impacto positivo. No es tener 5G por tener 5G. Si voy a colocar 5G y no voy a tener nada que me conecte a 5G, entonces no es necesario colocarlo", enfatizó Otero.

