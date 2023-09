https://sputniknews.lat/20230906/los-agujeros-negros-eructan-las-estrellas-que-ya-consumieron-y-los-astronomos-no-saben-por-que-1143421847.html

Los agujeros negros 'eructan' las estrellas que ya consumieron y los astrónomos no saben por qué

Los astrónomos hicieron el descubrimiento después de pasar años observando agujeros negros involucrados en eventos de interrupción de mareas (TDE, por sus siglas en inglés).Los TDE ocurren cuando las estrellas se aventuran demasiado cerca de los agujeros negros. La inmensa gravedad de estos monstruos cósmicos ejerce increíbles fuerzas de marea que estiran y aprietan las estrellas, un proceso llamado espaguetización. Las estrellas involucradas en los TDE son destrozadas o desenredadas en cuestión de horas, lo que origina un poderoso destello de radiación electromagnética en luz visible.Parte del material estelar de la estrella destruida es arrojado lejos del agujero negro, mientras que el resto forma una estructura delgada similar a un disco volador a su alrededor llamada disco de acrecimiento, que alimenta gradualmente al agujero negro. En sus primeros días, el disco de acrecimiento es inestable, y la materia chapotea y se estrella contra sí misma, causando flujos que escapan, detectables por las ondas de radio. Pero los astrónomos tradicionalmente solo observan estos agujeros negros devoradores de estrellas durante unos meses después de los TDE.En la nueva investigación, sin embargo, los astrónomos observaron los agujeros negros involucrados en TDE durante cientos de días, descubriendo que hasta en el 50% de los casos, los agujeros negros eructaron materia estelar años después.La investigadora añadió que lo llama un eructo porque estamos teniendo algún tipo de retraso en el que este material no sale del disco de acrecimiento hasta mucho más tarde de lo que la gente esperaba. La reemisión de este material para 10 de los 24 agujeros negros ocurrió entre dos y seis años después de los eventos de destrucción de estrellas. Sin embargo, estas observaciones que se describen en un estudio publicado en agosto todavía no han sido confirmado por otros expertos.Los agujeros negros "son tragones indiscriminados"Cendes y su equipo no saben qué está causando que los agujeros negros eructen después de muchos años, pero sea lo que sea, están seguros de que definitivamente no proviene del interior de los agujeros negros. Están marcados por un horizonte de sucesos, el punto en el que la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. "Los agujeros negros son entornos gravitacionales muy extremos incluso antes de que pases ese horizonte de eventos, y eso es lo que realmente está impulsando esto", manifestó Cendes. Según ella, los científicos no comprenden completamente si el material observado en las ondas de radio proviene del disco de acrecimiento o de algún lugar más cercano a los agujeros negros, que, sin embargo, "son tragones indiscriminados".Parte del misterio proviene de los modelos informáticos que simulan los TDE, que generalmente terminan pocas semanas después de la destrucción de la estrella. La nueva investigación sugiere que los modelos deben actualizarse para capturar algunos de los comportamientos más inesperados de los agujeros negros.Por ejemplo, en dos casos, las ondas de radio emitidas por los agujeros negros alcanzaron su punto máximo, se desvanecieron y luego volvieron a alcanzar su punto máximo."Hubo un segundo pico, los dos agujeros negros se volvieron a iluminar, y eso es completamente nuevo e inesperado", detalló Cendes. Concluyó que esta observación significa que estos agujeros negros pueden encenderse y luego hacerlo de nuevo." Según Cendes, el equipo seguirá monitoreando todos los agujeros negros que causan los TDE, especialmente porque algunos de ellos se están volviendo aún más brillantes.

