¿Por qué Occidente promueve el tema de los posibles suministros de armas norcoreanas a Rusia?

¿Por qué Occidente promueve el tema de los posibles suministros de armas norcoreanas a Rusia?

Algunos medios de comunicación occidentales vuelven a sacar 'la amenaza' de Corea del Norte, pero ahora bajo una nueva salsa. Así, se informó de que Pyongyang... 06.09.2023

Aunque la fuente principal de la noticia es desconocida, esa información fue reproducida por varios funcionarios estadounidenses y europeos. Por ejemplo, el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, declaró que las negociaciones entre Rusia y Corea del Norte sobre el suministro de armas —que podrían utilizarse durante la operación militar especial en Ucrania— estaban supuestamente "progresando activamente". Sullivan no olvidó subrayar que Rusia está presuntamente buscando cualquier fuente de suministro de municiones. Al mismo tiempo, por supuesto, la parte estadounidense volvió a no aportar ninguna prueba de sus palabras.El experto está convencido de que Rusia no necesita importar armas, puesto que "es capaz de fabricarlas independientemente" y que no "hay ni una sola confirmación de que compre armamento a otros países". De acuerdo con el analista, la operación militar especial en Ucrania tiene un enorme impacto en los acontecimientos mundiales y ahora "todas las fuerzas de Occidente partieron en compañía contra Rusia". Eso es "una alianza de miles de millones de personas contra nosotros", pero Rusia "se defenderá por sí sola".Con ese objetivo, Occidente puede tratar de montar algún tipo de provocación contra Pyongyang en la región, pronosticó Kim En Un, aludiendo a las recientes maniobras militares Ulchi Freedom Shield, en las cuales participaron EEUU, Corea del Sur y sus aliados."Así que es posible que los estadounidenses organicen una provocación en la frontera con Corea del Norte, anunciando que Pyongyang es 'fulano de tal', desaten un conflicto y luego declaren: 'ganamos'", explicó.A su vez, Qin An, conocido experto militar chino, precisó que "Estados Unidos ha sido el principal agresor contra Corea del Norte en el pasado, y sigue siendo, independientemente del tiempo, una amenaza devastadora para la existencia del pueblo norcoreano", recordando la entrada en el puerto de Busan (Corea del Sur) del submarino estratégico de clase Ohio de la Armada de EEUU en julio de 2023.En la opinión del analista, la información sobre posibles suministros de armas a Rusia, que está siendo difundida por Estados Unidos, "demuestra en realidad lo que a ellos mismos les preocupa en el fondo de su alma y lo que realmente temen".El experto chino agregó que la ayuda occidental a Ucrania en forma de armas y equipos ya ha superado los 100.000 millones de dólares, y concluyó que el presidente estadounidense, Joe Biden, "habrá perdido la cabeza", ya que está tratando de incitar a otros países de la OTAN a unirse al escenario de la guerra contra Rusia, además de los multimillonarios suministros de armas.

