Argentina apunta al Reino Unido por la escasez de calamar en aguas de las Islas Malvinas

La pesca del calamar loligo, una de las especies más consumidas en Europa, es una de las actividades económicas más redituables en las Islas Malvinas, cuyas autoridades otorgan cada año licencias de pesca no solo a empresas británicas sino también españolas y de otros países. Para Argentina, sin embargo, se trata de pesca ilegal que, además de contradecir lo estipulado por Naciones Unidas para la controversia entre ambos países, pone en riesgo el recurso pesquero.De hecho, las autoridades británicas de las islas debieron cancelar las licencias de pesca que habían otorgado como consecuencia de la escasez de calamar loligo. Según consignó el sitio Mercopress, las autoridades acordaron con las empresas pesqueras adelantar el cierre de la temporada debido a que relevamientos científicos indicaron que el nivel de biomasa de invierno era cercano a las 19.859 toneladas, el más bajo desde 2008.Al momento de cerrar la zafra, el 29 de agosto, las capturas eran 36% más bajas comparadas con el año anterior. Además, la interrupción por escasez de calamares se hizo incluso antes que en las temporadas de 2019 y 2015, cuando también se había adelantado la caída de las licencias de pesca.El especialista advirtió que uno de los grandes problemas para Argentina es no poder acceder a datos certeros sobre la cantidad de recursos que se pescan con licencias otorgadas por los británicos. Si bien señaló que las islas declaran un promedio de 250.000 toneladas de pesca por año, "como Argentina no tiene ningún control de lo que ocurre alrededor de Malvinas, en principio hay que suponer que hay una depredación".Lerena advirtió que la pesca licenciada por el Reino Unido en Malvinas "por supuesto que implica un riesgo" para el recurso debido a que "genera un desequilibrio en el ecosistema", especialmente por tratarse de recursos "que migran desde las aguas continentales argentinas hacia Malvinas y viceversa".El experto apuntó hacia los buques "españoles, coreanos, taiwaneses y por supuesto ingleses" que pescan calamar en las aguas circundantes a las Malvinas a pesar de conocer que se trata de un territorio en disputa y que Naciones Unidas instó a los británicos a "no innovar" en las islas mientras el asunto no esté saldado.Lerena recordó que así lo dispone la ley 24.922 sancionada por Argentina en 1998, en la que se aclara que "son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva argentina", una extensión que para Argentina incluye a las Islas Malvinas y sus mares circundantes. La norma también estipula que es el Gobierno nacional argentino el que puede "emitir permisos de pesca" en las aguas.Aun así, Lerena consideró que es llamativo que Argentina "nunca haya reclamado ni sancionado a ningún buque pesquero que pesca en Malvinas". Si bien la Prefectura Naval Argentina detuvo el 6 de septiembre al pesquero de bandera panameña Frio Marathon y le inició un sumario por haber operado en Malvinas, el experto considera que las sanciones que se manejan son demasiado leves. Es que, para Lerena, además de la depredación del ecosistema, la actividad de estos pesqueros con licencias británicas también perjudica la economía argentina, "no solo porque se están apropiando un recurso, sino porque están compitiendo a nivel internacional contra las empresas radicadas en Argentina y que cuentan con habilitación nacional".

