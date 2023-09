https://sputniknews.lat/20230907/cigarillos-electronicos-vs-convencionales-que-efectos-tienen-en-la-fertilidad-masculina-1143427759.html

Cigarillos electrónicos vs. convencionales: ¿qué efectos tienen en la fertilidad masculina?

La investigación comparativa probó la respuesta biológica entre tres grupos: ratas no expuestas a la nicotina, ratas expuestas al humo de los cigarrillos convencionales y ratas expuestas a los vapores de los cigarrillos electrónicos.Midieron la calidad de esperma que los animales podían producir, cómo se veían sus testículos bajo el microscopio y los marcadores de estrés en la sangre y los genitales.Lo que se encontró fue que el impacto del humo del cigarrillo convencional, como sugieren estudios anteriores, es el peor en el órgano reproductor masculino.Sin embargo, el recuento de espermatozoides de ratas expuestas al vapor del cigarrillo electrónico fue de 95,1 millones de espermatozoides por mililitro, en comparación con 98,5 millones por mililitro en el grupo que no estuvo expuesto a ninguna sustancia de nicotina.El grupo de ratas expuestas al humo del cigarrillo convencional tuvo el recuento más bajo de los tres, con 89 millones de espermatozoides por mililitro. Sus testículos también mostraron una reducción de tamaño y pesaron menos que los ratones expuestos al vapor del cigarrillo electrónico, así como al grupo de control.En 2020, los investigadores daneses también descubrieron que los hombres que usaban cigarrillos electrónicos a diario tenían un recuento total de espermatozoides significativamente más bajo que los que no usaban cigarrillos electrónicos, pero los autores del estudio actual declaran que se necesitan más datos humanos para respaldar estos hallazgos.Se estima que 12 millones de adultos usan cigarrillos electrónicos, mientras que millones de niños y adolescentes se han agregado a la población que fuma cigarrillos electrónicos a pesar de las restricciones de edad. Según la revista Life, los peligros asociados con el uso de cigarrillos electrónicos incluyen lesiones pulmonares, problemas de salud mental e infertilidad.

