Golpe a Airbnb: Nueva York prohíbe los alquileres que duran menos de 30 días

Miles de anfitriones de Airbnb y alquileres a corto plazo en Nueva York están a punto de desaparecer del mapa del destino cosmopolita. 07.09.2023, Sputnik Mundo

A partir de este martes 6 de septiembre entró en vigor la ley local 18 —también conocida como Ley de Registro de Alquileres a Corto Plazo—, con lo que todos los anfitriones de este tipo de alquileres deben estar registrados en la ciudad y vivir en el espacio que buscan rentar. La nueva legislación también limita a dos personas el número máximo de huéspedes, mientras que la estancia no podrá superar 30 los días. Además, la posibilidad de alquilar un departamento entero queda descartada. De no cumplir con las exigencias trazadas por esta legislación, la Oficina de Ejecución Especial (OSE) de Nueva York no otorgará licencias, con costo de 145 dólares, para poder operar. Con todo, las personas que hayan realizado una reserva antes de la entrada en vigor de la ley no tienen por qué preocuparse. La compañía aseguró que respetará las reservaciones realizadas antes del 5 de septiembre para estancias hasta el 1 de diciembre de este 2023. En tanto, los huéspedes que sí se vean afectados recibirán un reembolso de la tarifa de servicio. Tras la fecha final, Airbnb cancelará y reembolsará las reservas en propiedades no certificadas. De acuerdo con el sitio web Inside Airbnb, actualmente, hay cerca de 40.000 usuarios de la aplicación de alojamiento temporal en Nueva York, uno de los focos culturales de mayor interés planetario. En junio, 22.434 de ellos eran alquileres de corta duración. De acuerdo con cifras recabadas por el medio estadounidense The New York Times, los alquileres de corto plazo generaron 85 millones de dólares en beneficios durante 2022. En ese sentido, se espera que los ganadores de la nueva ley sean los hoteleros.

