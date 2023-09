https://sputniknews.lat/20230907/la-defensa-antiaerea-rusa-intercepta-dos-drones-ucranianos-sobre-la-ciudad-de-briansk-1143467500.html

La defensa antiaérea rusa intercepta dos drones ucranianos sobre la ciudad de Briansk

MOSCÚ (Sputnik) — La defensa antiaérea rusa interceptó dos drones tipo avión ucranianos sobre la ciudad de Briansk, capital de la provincia homónima... 07.09.2023, Sputnik Mundo

"La noche del 7 de septiembre fue frustrado un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con un vehículo aéreo no tripulado tipo avión contra instalaciones en el territorio de la Federación de Rusia. Dos drones fueron interceptados por la defensa antiaérea sobre Briansk, uno de ellos fue destruido en el aire", indica el comunicado. Por su parte, el gobernador de la provincia, Alexandr Bogomaz, comunicó que el dron no destruido en el aire, cayó sobre una instalación industrial de la ciudad."Como resultado, se produjo un incendio en un edificio administrativo", señaló.El gobernador agregó que el incidente no dejó víctimas humanas.Poco después, Bogomaz informó de otro ataque ucraniano con dron a la provincia, con lo que la región totalizó seis ataques desde la noche del 6 al 7 de septiembre.Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.

