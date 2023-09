Líderes de ASEAN lanzan iniciativas constructivas

https://sputniknews.lat/20230907/lideres-de-asean-lanzan-iniciativas-constructivas-1143466662.html

Una de las iniciativas es el rechazo al uso de armas nucleares. En Occidente ya no saben cómo parar la debacle económica. Exalcaldesa de la ciudad de México... 07.09.2023, Sputnik Mundo

Yakarta, sede de dos cumbres importantesEsta semana la capital de Indonesia, Yakarta, acogió dos cumbres: la de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático [ASEAN], y la Cumbre de Asia Oriental, que agrupa a 18 países y constituye una plataforma de diálogo de la región Asia–Pacífico sobre la gobernanza política, el desarrollo y el fomento de la cooperación entre las naciones.Los líderes de los países de la ASEAN abordaron varios temas clave de la agenda regional e internacional que quedaron reflejados en la declaración conjunta. Los firmantes del documento final de la 43ª cumbre de la ASEAN instaron a la comunidad internacional a negarse al empleo de armas nucleares, y llamaron al uso de los recursos del espacio sideral exclusivamente con fines pacíficos.En Occidente ya no saben cómo parar la debacle económicaEl presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo recientemente en un discurso: “Estamos preparados para seguir subiendo los tipos de interés si es necesario y tenemos la intención de mantener la política monetaria en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia nuestro objetivo”. En este sentido, según el grupo Nomura, la Fed ha perdido sus poderes frente a la inflación y anticipa muchas más subidas de tipos.Mientras, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, confesó que "es importante para nosotros reconocer que, al igual que otros bancos centrales, subestimamos tanto la dinámica de la inflación como su persistencia". Lo dijo este lunes durante su participación en el Seminario de Oradores Distinguidos organizado por el Centro Económico y Financiero Europeo, que se celebra en Londres.Chile Vamos no participará de la conmemoración por 50 años del golpe de EstadoLa alianza opositora al gobierno de Gabriel Boric, Chile Vamos, anunció que no participará del acto conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, faltando 5 días para el evento. Chile Vamos presentó un comunicado declarando sus principios democráticos y su respeto a los derechos humanos, pero suponiendo la posibilidad de violencia política a partir del acto del próximo lunes.Esto dejaría a gran parte de la derecha chilena fuera de la conmemoración oficial, justo en un momento donde toda la región está recordando estos eventos. La OEA decidió recordar al expresidente chileno bautizando a la puerta de la Secretaría General con su nombre y el presidente argentino, Alberto Fernández, retiró dos condecoraciones que se le habían otorgado al general golpista, Augusto Pinochet.Partido Morena en crisis interna por elección de Claudia SheinbaumEl Movimiento Regeneración Nacional [Morena] ha elegido como próxima candidata a las presidenciales del país a la exjefa de Gobierno la ciudad de México Claudia Sheinbaum. El excanciller Marcelo Ebrard, quien también se postuló a la candidatura, ha denunciado irregularidades en el proceso de selección de la candidata.Argentina vs sancionado Ecuador, partido de la fecha en el inicio de las eliminatorias rumbo al 2026La selección campeona del mundo en Qatar 2022, Argentina, empieza su camino rumbo al mundial del año 2026 enfrentando a una difícil pero castigada selección ecuatoriana, que empezará estas eliminatorias sudamericanas llevando a cuestas una sanción de 3 puntos.Ecuador fue sancionado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo [TAS] debido al escándalo relacionado con el Jugador Byron Castillo y la presunta adulteración de documentos. Esto pone en los ojos de todo el planeta este atípico encuentro futbolístico.

