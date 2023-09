https://sputniknews.lat/20230908/en-rusia-crean-un-agronomo-virtual-para-las-granjas-inteligentes-urbanas-1143486358.html

En Rusia crean un 'agrónomo virtual' para las granjas inteligentes urbanas

En Rusia crean un 'agrónomo virtual' para las granjas inteligentes urbanas

Un sistema único para granjas inteligentes, que no tiene análogos en el mundo, está siendo creado por científicos rusos. Según ellos, el desarrollo podrá... 08.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-08T18:02+0000

2023-09-08T18:02+0000

2023-09-08T18:03+0000

tecnología

universidad estatal de tiumén

rusia

agricultura

inteligencia artificial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/08/1143493099_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_bf7d28080e22e64a960298ff88aae4bf.jpg

Hoy en día, una de las principales áreas de desarrollo de la agroindustria es la creación de sistemas de agricultura inteligente capaces de automatizar el cuidado de las plantas, destacaron los expertos.Los investigadores de la Universidad estatal de Tiumén están desarrollando un sistema único de este tipo que, en sus palabras, podrá actuar como asistente y asesor para los usuarios que tienen el conocimiento superficial sobre la producción de cultivos y la agricultura.De acuerdo con los investigadores, el desarrollo se implementa como una superestructura para los sistemas existentes de agricultura inteligentes. Con la ayuda de elementos de inteligencia artificial (IA), analiza los parámetros de las plantas y el medio ambiente, basándose en los datos de los sensores, y le permite no solo optimizar los procesos rutinarios, sino también encontrar soluciones para problemas específicos.El director científico del proyecto, Ígor Glújij, subrayó que los algoritmos desarrollados antes de las granjas inteligentes no tienen en cuenta una serie de problemas que ocurren regularmente, tales como averías de equipos, enfermedades o plagas de plantas, y no todos los especialistas pueden hacer frente de manera rápida y competente a esas situaciones. El sistema tiene en cuenta muchos parámetros, desde el microclima y la iluminación hasta los signos de todo tipo de enfermedades. Sobre la base de este análisis, formulará recomendaciones específicas para el usuario destinadas a mejorar el rendimiento y la calidad del producto.Actualmente, los científicos están finalizando la preparación del desarrollo para la implementación comercial, y también están trabajando en un mecanismo para el aprendizaje continuo del sistema a través de la retroalimentación del usuario.

https://sputniknews.lat/20230705/rusia-desarrolla-un-sustituto-de-soja-muy-eficaz-que-amenaza-a-las-corporaciones-transnacionales--1141252888.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

universidad estatal de tiumén, rusia, agricultura, inteligencia artificial