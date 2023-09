https://sputniknews.lat/20230908/lavrov-arriba-a-nueva-delhi-para-participar-en-la-cumbre-del-g20--videos-1143488567.html

NUEVA DELHI (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegó a Nueva Delhi para tomar parte en la cumbre del Grupo de los Veinte... 08.09.2023, Sputnik Mundo

El canciller intervendrá en dos reuniones plenarias: el día 9 en la sesión Un planeta y al día siguiente con el tema Un futuro. Está previsto que Lavrov mantenga una serie de conversaciones bilaterales al margen de la cumbre, pero el Ministerio de Exteriores ruso no especificó con quién se dará cita el ministro. La principal intriga de la anterior cumbre, celebrada en la isla indonesia de Bali a mediados de noviembre de 2022, fue la adopción de una declaración final conjunta. El conflicto ucraniano fue el escollo que generó entonces, según el presidente indonesio, Joko Widodo, el debate más acalorado. La cumbre de Nueva Delhi también deja abierta la cuestión de si los países participantes adoptarán una declaración conjunta. Lavrov indicó unos días antes de la cumbre, "no habrá declaración conjunta en nombre de todos los miembros que no refleje nuestra posición". A su vez, el diario Financial Times, citando a dos funcionarios europeos, informó de que varios países del G20 habían rechazado la definición del conflicto en Ucrania acordada en la cumbre en Indonesia, por lo que sería aún más difícil alcanzar un consenso al respecto en la próxima cumbre en la India. En su opinión, es poco probable que se acuerde la declaración conjunta debido a las diferencias sobre Ucrania, que se han acentuado aún más que en la cumbre anterior.

