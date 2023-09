https://sputniknews.lat/20230908/unos-150-japoneses-denuncian-al-estado-por-el-vertido-de-agua-de-fukushima-1143490384.html

Unos 150 japoneses denuncian al Estado por el vertido de agua de Fukushima

Unos 150 japoneses denuncian al Estado por el vertido de agua de Fukushima

TOKIO (Sputnik) — Unos 150 residentes de las provincias japonesas de Fukushima y Miyagi denunciaron al Gobierno y la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio... 08.09.2023, Sputnik Mundo

Según los demandantes, el vertido de agua, que comenzó el pasado 24 de agosto, amenaza el derecho de los ciudadanos a vivir de forma segura y obstaculiza los negocios de los pescadores locales. En particular, los residentes recuerdan que el Gobierno central y TEPCO enviaron en 2015 un documento a la Asociación de Pescadores, en el cual aseguraban que no comenzarían a liberar el agua tratada sin recibir el pleno consentimiento de todas las partes involucradas. Así, la Fiscalía denuncia que se violaron las disposiciones del documento de 2015, y el Gobierno central, junto con TEPCO, se ven obligados a elegir una forma diferente de solucionar el problema de la acumulación de agua radiactiva en la planta nuclear. "El Gobierno japonés comenzó a verter el agua tratada en el océano Pacífico, afirmando que es necesario continuar con el desmantelamiento de los reactores afectados de la central nuclear de Fukushima Daiichi, que fue devastada por un gran terremoto y posterior tsunami en marzo de 2011", explicó la agencia. El medio subrayó que se generaron enormes cantidades de agua contaminada en el proceso de enfriamiento del combustible derretido del reactor. El agua se ha mantenido en alrededor de 1.000 tanques instalados en la central después de pasar por un sistema de procesamiento de líquidos que elimina la mayoría, 62 tipos, de radionucleidos, a excepción del tritio. El Gobierno declaró que la descarga de agua se realizará de manera segura, pues se diluye para reducir los niveles de tritio a 1.500 becquerelios por litro, menos de 40 veces la norma establecida en Japón para vertidos al mar de las centrales atómicas en explotación, que es de 60.000 becquerelios por litro. El tritio, llamado también "hidrógeno superpesado" o 3H, es un isótopo radiactivo del hidrógeno considerado como el menos dañino en comparación con otros materiales radiactivos como el cesio y el estroncio. A pesar de que TEPCO y las autoridades del país afirman que el agua vertida tendrá un nivel de radiactividad por debajo del umbral fijado por la OMS y no representa una amenaza ni para el medio ambiente ni para los seres humanos, China, Hong Kong y otros Estados prohibieron la importación de productos pesqueros japoneses y reforzaron los controles aduaneros sobre otras mercancías procedentes de Japón. El Gobierno japonés decidió asignar otros 20.700 millones de yenes (unos 140 millones de dólares) para ayudar a los pescadores y las pesqueras, así, el importe total de la ayuda ascenderá a 100.700 millones de yenes (casi 684 millones de dólares).

