https://sputniknews.lat/20230908/washington-podria-enviar-misiles-de-largo-alcance-atacms-a-ucrania-en-unos-meses-1143519145.html

Washington podría enviar misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania en unos meses

Washington podría enviar misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania en unos meses

Es probable que la Administración Biden apruebe el suministro de misiles tácticos de largo alcance ATACMS a Ucrania, pero podrían pasar meses para que estos... 08.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-08T23:19+0000

2023-09-08T23:19+0000

2023-09-08T23:47+0000

defensa

eeuu

ucrania

misil de crucero

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108824/20/1088242023_0:0:1109:625_1920x0_80_0_0_ee90f6491e265afa4dc41813ab3eeba4.jpg

Un funcionario de la nación norteamericana dijo que los misiles ATACMS "están llegando", de acuerdo con el informe. Es probable que estos proyectiles se incluyan en un próximo paquete de ayuda a Kiev, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva y los planes pueden cambiar.Desde hace meses, han circulado informes sobre el envío seguro de misiles tácticos ATACMS al Ejército ucraniano. Sin embargo, el 19 de junio pasado, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, admitió que en Estados Unidos todavía no hay una decisión definitiva.Horas antes de elas declaraciones, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que Washington estaba a punto de cerrar un acuerdo para enviar misiles ATACMS de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Volodímir Zelenski.

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, misil de crucero, 📰 suministro de armas a ucrania