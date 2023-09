https://sputniknews.lat/20230909/argentina-pide-que-las-palabras-den-paso-a-los-hechos-en-la-cumbre-del-g20-1143542976.html

Argentina pide que las palabras den paso a los hechos en la Cumbre del G20

Argentina pide que las palabras den paso a los hechos en la Cumbre del G20

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó ante sus pares del Grupo de los Veinte (G20) que está en juego la preservación... 09.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-09T17:32+0000

2023-09-09T17:32+0000

2023-09-09T18:52+0000

américa latina

argentina

g20

la india

alberto fernández

cambio climático

energías renovables

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/14/1130679966_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_4562b8aa61cbf3a5393a81afeb8d36b3.jpg

Durante la primera sesión plenaria de la cumbre, que se desarrolló bajo el lema “una Tierra”, el mandatario argentino destacó que los líderes y jefes de Estado presentes lideran “un número importante de naciones, las economías más desarrolladas del planeta”. Fernández exhortó a trabajar con más firmeza para poder consolidar un mundo más justo en un ambiente más sano y sostuvo que todos ellos tuvieron "miradas comunes" frente a los problemas que afrontaron, pero que no fueron capaz de resolverlos.Tras recordar que esta es la cuarta Cumbre del G20 en la que participa, el gobernante sudamericano celebró la incorporación de la Unión Africana al grupo, lo que consideró “un acto profundamente justo que permite conocer y atender las necesidades de ese maravilloso continente”.En esa línea, expresó su expectativa para que en el futuro también pueda incorporarse a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), "que sobrelleva problemas similares a los que afronta África".Ante este escenario, el mandatario reivindicó que ante el hambre y la seguridad alimentaria, América del Sur puede contribuir a saciar el hambre que hay en el mundo, pero que no podrá hacerlo "si interfiere la especulación financiera o si priman las restricciones, los bloqueos y las barreras comerciales”, advirtió.Emergencia climáticaEn relación con los desafíos que plantea el cambio climático, el presidente argentino aseguró que su nación "está comprometida con el mundo en procurar una transición hacia energías renovables".Para lograrlo, "necesitamos el auxilio financiero de los países desarrollados, teniendo en cuenta la equidad y el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas", observó. Por ello insistió en que los poderosos deberían ayudar "a remediar los daños que han provocado".Fernández, que asiste a su última Cumbre del G20, participó en el lanzamiento de la Alianza Global de Biocombustibles, acto al que se sumaron sus pares de EEUU, Joe Biden; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.También asistieron al acto los primeros ministros de la India, Narendra Modi, de Canadá, Justin Trudeau, de Mauricio, Pravind Kumar Jugnauth y de Singapur, Lee Hsien Loong; y las primeras ministras de Italia, Giorgia Meloni, y de Bangladesh, Sheikh HasinaEn paralelo, el mandatario mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, con la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, y con el presidente de Emiratos Árabes Unidos.Con esta ocasión, el jefe de Estado argentino habrá participado de manera presencial en tres Cumbres del G20, incluida la que se celebró en noviembre de 2022 en Bali, Indonesia, cuando Fernández sufrió una gastritis erosiva con signos de sangrado por la que tuvo que cancelar parte de su agenda.El gobernante sudamericano cierra en diciembre su mandato tras cuatro años de Gobierno y está a la espera de conocer quién lo sucederá en el cargo, según quién gane las elecciones generales del 22 de octubre, que tienen una segunda vuelta prevista para el 19 de noviembre si la fórmula más votada no supera el 45% de los votos afirmativos (ni nulos ni en blanco) o no alcanza el 40% de los sufragios válidos totales con una diferencia porcentual mayor a 10 puntos.

https://sputniknews.lat/20230909/los-lideres-del-g20-adoptan-la-declaracion-final-de-la-cumbre-de-nueva-delhi-1143539463.html

argentina

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, g20, la india, alberto fernández, cambio climático, energías renovables