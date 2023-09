Comenzaron las eliminatorias de fútbol "más disputadas y difíciles del mundo"

https://sputniknews.lat/20230909/comenzaron-las-eliminatorias-de-futbol-mas-disputadas-y-dificiles-del-mundo-1143521443.html

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Fútbol de la FIFA de 2026 iniciaron el 7 de septiembre. Los países asociados a Conmebol disputarán seis... 09.09.2023, Sputnik Mundo

Altura, humedad, frío agobiante, calor sofocante, hinchadas hostiles y la participación de tres países campeones del mundo, incluyendo al seleccionado argentino coronado en el Mundial de Catar 2022, son algunos de los factores que convierten al torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en uno de los procesos clasificatorios a un mundial de fútbol más competitivos del orbe.No obstante, la Conmebol tendrá seis cupos directos y un cupo al repechaje para el Mundial de Fútbol 2026, organizado por EEUU, Canadá y México, tras la ampliación de 36 a 48 seleccionados participantes en el máximo torneo.No obstante, el ecuatoriano destacó que el nuevo formato de competición, en el cual se amplió el número de clasificados, "favorece a casi todos, por no decir a todos".Incluso, en Ecuador, sienten "que podemos clasificar con cierta comodidad", aseguró el periodista, a pesar de haber comenzado el torneo con tres puntos menos debido a una sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso Byron Castillo.La información de que Castillo había nacido en Colombia fue omitida en el pasaporte del deportista que defendió a Ecuador en las Eliminatorias para Catar 2022, por lo cual El TAS falló a principios de noviembre de 2022 que la Federación Ecuatoriana de Fútbol violó el reglamento disciplinario. Además de comenzar la competición con puntaje negativo, la FEF fue multada en 100.000 francos suizos (112.000 dólares).Ecuador tiene un nivel futbolístico superior "a otras selecciones que están en el mismo escalón", pero que generan algunas interrogantes: "Uruguay con técnico nuevo, Chile con un recambio generacional, al igual que Colombia y Paraguay", aclaró Novoa. "Va a llegar, Ecuador se meterá entre los primeros cupos, estaremos en la cita mundialista una vez más", afirmó. En cambio, selecciones como la chilena, la peruana, boliviana y venezolana, !lamentablemente, se quedarán sin la posibilidad de ir a la cita ecuménica o estarán pugnando por ese cupo medio", puntualizó el entrevistado.Basaure destacó "el nivel que ha mostrado Ecuador", con todo el proceso que ha mostrado "desde la sub-20, con todo lo que ha hecho [el club] Independiente del Valle que es el sostén de la selección. Pero con el nuevo entrenador, también hay que ver cómo se va desarrollando". Sin embargo, "creo que Ecuador va a ser uno de los clasificados también", agregó."También me encanta Colombia, que de pronto se les subestima, pero tiene jugadores en grandes equipos y volvieron a esa Colombia del juego bonito, del juego asociado, pero con mejor velocidad que antaño, porque el fútbol actual lo demanda también", mencionó el periodista y exjugador chileno.Respecto a Perú, "hay que ver que va a hacer sin Ricardo Gareca", indicó Basaure en referencia al seleccionador argentino que llevó a los peruanos a disputar el Mundial de Rusia 2018 y al repechaje para Catar 2022, en el que fueron eliminados por Australia.Por su parte, "Chile hoy no tiene a casi ningún futbolista en equipos clase A del mundo. En cambio Uruguay tiene a Valverde en el Real Madrid, Ugarte en el PSG, Pellistri en Manchester United y Darwin Núñez en el Liverpool. Eso ya te marca una diferencia en edad, en proyección", subrayó Basaure."Bolivia está por debajo del resto, pero hay que ganar en la altura. Venezuela, si bien ha venido remontando, creo que es una selección que por ahora está debajo de las que mencioné. Y vamos a ver qué pasa con Paraguay que también hace rato que no entra a un mundial y con [el técnico argentino Guillermo] Barros Schelotto creo que no ha mostrado una fortaleza desde el juego", precisó el periodista chileno.El escenario premundialista sudamericano prevé una renovación generacional en varias selecciones, como es el caso de Uruguay, cuyo flamante entrenador, el argentino Marcleo Bielsa, no convocó a las figuras históricas de Luis Suárez y Edinson Cavani para el juego contra Chile, país que también ve cómo su generación dorada (Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel como figuras más representativas), va dando paso a jugadores jóvenes.El argentino Alejandro Garnacho, el brasileño André, el peruano Piero Quispe, el boliviano Fernando Nava, el paraguayo Ramón Sosa, el ecuatoriano Kendry Paez o el colombiano Jhon Jáder Durán son algunos de los nombres a tener en cuenta en la esperada renovación generacional del fútbol sudamericano.La primera fecha de las Eliminatorias Sudamericana de Conmebol fueron inauguradas el pasado 7 de septiembre con el empate sin goles entre Paraguay y Perú en Asunción, la victoria por la cuenta mínima de Colombia ante Venezuela en Barranquilla y el triunfo del campeón del mundo Argentina, también por la mínima, ante el seleccionado de Ecuador en Buenos Aires.La fecha se completará este viernes 8 con los encuentros de Uruguay frente a Chile en Montevideo y de Brasil recibiendo a Bolivia en Belém.

