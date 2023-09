https://sputniknews.lat/20230909/el-tenista-ruso-daniil-medvedev-avanza-a-la-final-del-abierto-de-eeuu-1143527059.html

El tenista ruso Daniil Medvédev avanza a la final del Abierto de EEUU

El tenista ruso Daniil Medvédev se impuso este 8 de septiembre al defensor del título, el español Carlos Alcaraz, en la semifinal del Abierto de Estados... 09.09.2023, Sputnik Mundo

El campeón de torneo en 2021 se impuso al español por 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3 y ahora accederá a su tercera final del US Open, esta vez contra el serbio Novak Djokovic, quien con 22 títulos de Grand Slam es uno de los dos tenistas más ganadores de la historia junto con el español Rafael Nadal.Daniil Medvédev logró neutralizar el juego de Alcaraz en la línea de fondo y también se apoyó en un saque estelar que alcanzó su punto álgido en el segundo set.Con este triunfo en Nueva York, el ruso vuelve a alcanzar la cima en la jungla de cemento. El especialista en pista dura ya había llegado a la final de este torneo, en 2019 y en 2021, cuando ganó la final a Djokovic, en un partido de seis sets que impidió al serbio llevarse el trofeo. A principios de esta temporada, Medvédev alcanzó cinco finales consecutivas en pista dura y se adjudicó cuatro títulos. En esa racha de 24 victorias y 1 derrotas se coronó con un título en Miami, y la única mancha fue la derrota por la mínima ante Alcaraz en Indian Wells.En las semifinales de Wimbledon, el español logró otra victoria contra él, que Medvédev calificó como "fácil".Alcaraz aspiraba a convertirse en el primer hombre que defiende con éxito el título individual del US Open desde que Roger Federer lo hiciera entre 2004 y 2008. Con esta derrota, cae a un récord de 24-2 en los Grand Slams desde el US Open del año pasado.

