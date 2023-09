https://sputniknews.lat/20230909/el-terremoto-de-marruecos-equivale-a-la-fuerza-de-25-bombas-nucleares-1143547009.html

"El terremoto de Marruecos equivale a la fuerza de 25 bombas nucleares"

"El terremoto de Marruecos equivale a la fuerza de 25 bombas nucleares"

Así lo afirmó el Dr. Iyd al-Tarazi, profesor del Departamento de Sismología y Riesgos Naturales de la Universidad Hachemita de Jordania, en una entrevista a... 09.09.2023

2023-09-09T21:39+0000

2023-09-09T21:39+0000

2023-09-09T21:39+0000

internacional

marruecos

terremoto en marruecos (2023)

Un fuerte sismo sacudió Marruecos la noche del 8 al 9 de septiembre. El número de muertos y heridos superó las 1.300 personas, afirman las autoridades. Desde el Instituto Nacional de Geofísica señalan que se trata del terremoto más fuerte jamás registrado en la región y sus temblores se sintieron en el sur de España.Iyd al-Tarazi calificó de "devastador" el terremoto que sacudió Marruecos, subrayando que su potencia equivale a la de 25 bombas nucleares por la cantidad de sustancia que contienen. En cuanto al impacto del terremoto de Marruecos en los países circundantes, Al-Tarazi descartó que tuviera un fuerte efecto estimulante en la corteza terrestre de la región circundante, especialmente en los países norteafricanos o de Oriente Próximo, por lo que, en su opinión, es poco probable que se produzcan terremotos igualmente destructivos en los países vecinos. En cuanto a la posibilidad de predecir este tipo de terremotos antes de que se produzcan, Al-Tarazi explicó que "suelen ser impredecibles porque hay muchas razones por las que los científicos no pueden saber con exactitud cuándo se producirá un terremoto, pero a veces -y son pocas- los terremotos pueden ir precedidos de un aumento de la actividad en la corteza terrestre, y antes del terremoto principal se produce una serie de pequeños sismos de pequeña magnitud, en torno a la magnitud 3 ó 4". El sismólogo explicó que el terremoto de Marruecos cambiará muchas teorías utilizadas por sismólogos y geólogos porque la región está a cientos de kilómetros del límite de colisión de las placas litosféricas, pero aún así se produjo un terremoto de fuerza inesperada. El Dr. Kamal Aghroud, investigador marroquí de procesos geológicos, declaró en entrevista a Sputnik que "el terremoto que se produjo en Marruecos no se había observado en el país desde 1755". "Terremotos anteriores de esta magnitud no han sido registrados por observaciones anteriores, incluyendo el terremoto de Alhucemas, que ocurrió en 2004, fue de 6,4 en la escala de Richter, y el terremoto de Agadir, que ocurrió en 1960 y fue el más destructivo ya que mató a cerca de 15.000 personas en ese momento, fue de alrededor de magnitud 6." Señaló que "el terremoto fue el resultado de un nuevo movimiento en la cadena de la cordillera del Alto Atlas, pero no se esperaba que alcanzara la magnitud 7", explicando que "aún son posibles réplicas, pero son más pequeñas y puede que no se sientan". Según el investigador, la probabilidad de que se produzca un tsunami tras el terremoto es baja, dado que "el epicentro del sismo se encuentra en la corteza terrestre, muy por debajo de la ciudad de Marrakech, y la propia ciudad está bastante alejada del mar."El terremoto de Lisboa de 1755 fue el más fuerte que afectó al norte de Marruecos, con una intensidad de 9 grados en la escala de Richter. Causó la destrucción casi total de las ciudades de Lisboa y Casablanca y como consecuencia fallecieron entre 60.000 y 100.000 personas. En 1960, el terremoto de Agadir, de 5,7 grados en la escala de Richter, mató a unas 15.000 personas e hirió a otras 12.000, mientras que al menos 35.000 personas se quedaron sin hogar en las calles. En 2004, un fuerte sismo de 6,3 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad de Alhucemas, en el norte de Marruecos.El parlamentario marroquí Farfar al-Ayashi dijo a Sputnik que las autoridades reales de Marruecos están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate por tierra y aire para ayudar a todos los afectados por el terremoto que afectó a varias regiones del país. "Cientos de casas han resultado dañadas por el sismo, las ciudades antiguas y las casas históricas —monumentos arquitectónicos por su fragilidad— se han visto especialmente afectadas". Subrayó que es probable que el número de víctimas y pérdidas anunciadas hasta ahora aumente, ya que las labores de búsqueda y rescate siguen en curso. Según las últimas cifras del Ministerio del Interior marroquí, el número de víctimas mortales del seísmo asciende a 1.305, con 1.832 heridos, 1.220 de ellos en estado crítico.

