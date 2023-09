https://sputniknews.lat/20230909/tengo-al-presidente-en-la-linea-asi-fue-como-allende-transmitio-su-ultimo-mensaje-1143516450.html

"Tengo al presidente en la línea": así fue como Allende transmitió su último mensaje

"Tengo al presidente en la línea": así fue como Allende transmitió su último mensaje

El último discurso del mandatario al país fue a través de Radio Magallanes, en medio del tiroteo en las cercanías del Palacio de La Moneda, sede del ejecutivo. El periodista Leonardo Cáceres informó al micrófono que Allende hablaría frente al país. Eran las 09:20 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado, y la emisora era la única que aún no había sido bombardeada.A primera hora de ese 11 de septiembre, desde el aeropuerto Carriel Sur de Concepción, ciudad ubicada a 434 kilómetros al sur de Santiago, despegaron cuatro aviones caza Hawker Hunter con la misión de silenciar las emisoras de Santiago que rechazaban el golpe militar.Estas eran las radios que formaban parte de la cadena La Voz de la Patria y donde se encontraban: Corporación, Portales, Nacional, Luis Emilio Recabarren, Candelaria, UTE y Magallanes.La Voz de la Patria estaba coordinada a través de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República. Los trabajadores, en medio del embate de la desinformación y las tergiversaciones de los grandes medios oligárquicos —como el caso de El Mercurio, periódico financiado por la CIA—, hicieron posible que el país conociera la verdad de lo que estaba sucediendo."La radio en que yo trabajaba había sido bombardeada antes. A las 04:00 de la madrugada, puesto que quedaba próxima a un recinto militar. Fuimos acallados muy temprano. Luego bombardearon Corporación y Portales", enumeró la periodista."Esta será seguramente la última oportunidad en e me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación", partió señalando Allende en su último mensaje. El mandatario había sido electo el 4 de septiembre de 1970, transformándose en el primer presidente de corte marxista que había llegado a la jefatura del Estado a través de elecciones democráticas. Sin embargo, tres años después, y tras un intenso boicot por parte de Estados Unidos y la oposición interna, el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado."Fuimos testigos de un momento trascendental"Leonardo Cáceres llegó a Radio Magallanes a las 8 de la mañana del 11 de septiembre de 1973. Cuando ingresó a las dependencias de la radioemisora, estaban varios periodistas y el director de la radio. "Comenzamos a distribuir tareas, a ver las noticias, a verificar la información que nos llegaba".Allende, recuerda el periodista, tenía en su despacho de trabajo un teléfono a magneto con el que se comunicaba directo a la emisora que transmitió sus últimas palabras. Para Zorrilla la radio jugó un papel "fundamental" ese 11 de septiembre puesto que fue gracias a ello que se pudo transmitir las últimas palabras de Allende."Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la lealtad de los trabajadores. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse", señaló Allende."Éstas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición", terminó el mandatario.Los aviones de la Fuerza Aérea bombardearon la antena de Radio Magallanes y a las 10:15 de la mañana, la última radio afín al Gobierno de la Unidad Popular dejó de transmitir.

