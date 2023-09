Elon Musk 'revela' quién dirige realmente EEUU

https://sputniknews.lat/20230910/elon-musk-revela-quien-dirige-realmente-eeuu-1143551852.html

EEUU está gobernado por una persona que controla el teleprompter del presidente del país, Joe Biden, expresó el magnate Elon Musk. Así comentó las palabras del... 10.09.2023, Sputnik Mundo

A principios de septiembre, el empresario se mostró de acuerdo con una publicación del escritor estadounidense Michael Shellenberger, en la que afirmaba que el jefe de Estado destruye la legitimidad del sistema democrático del país.Biden, que cumplió 80 años en noviembre del 2022, se convirtió en el mandatario de Estados Unidos más longevo de la historia. Regularmente se ve envuelto en situaciones ridículas, y los detractores del líder estadounidense creen que la edad y posibles problemas de salud son los motivos. Por ejemplo, al intentar expresar su gratitud en la Cumbre del G20 celebrada en la India el 9 de septiembre, Biden se equivocó dos veces al leer el nombre del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.El actual presidente de EEUU confirmó oficialmente que se presentará a un segundo mandato. Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses están previstas para noviembre de 2024. No obstante, una reciente encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs mostró que el 77% de los estadounidenses considera que Biden sería demasiado mayor para un desempeño eficaz en caso de ser reelegido en 2024.

