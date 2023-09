https://sputniknews.lat/20230910/la-influencia-del-sur-global-tuvo-un-impacto-en-los-resultados-de-la-cumbre-del-g20-1143578606.html

La reunión de los líderes del G20 concluyó este 10 de septiembre en Nueva Delhi, sin que las potencias occidentales lograran colar el tema de Ucrania en la... 10.09.2023, Sputnik Mundo

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo que había fracasado un intento por secuestrar la agenda del foro intergubernamental para centrarse en la crisis ucraniana en detrimento del debate sobre las tareas urgentes de los países en desarrollo."Creo que es justo decir que Occidente, y en particular el presidente Biden y la Unión Europea, habrían querido una declaración más firme [sobre] Ucrania, algo que no ocurrió en la reunión del G20. En cambio, lo que ocurrió fue que había una opinión generalizada de que debía haber paz. Y, de hecho, el presidente Lula de Brasil se mostró bastante fatigado cuando dijo que el G20 no es un lugar para discutir la situación Ucrania-Rusia, eso debería, de hecho, discutirse en las Naciones Unidas", dijo a Sputnik el doctor Iqbal Surve, expresidente del Consejo Empresarial de los BRICS, que desempeñó un papel decisivo en la creación del Nuevo Banco de Desarrollo de ese bloque comercial. Asimismo, destacó que hay un cambio de equilibrio de poder dentro del G20, señalando, por ejemplo, la aceptación de la Unión Africana como miembro permanente del bloque, y sugiriendo que fue la reciente cumbre de los BRICS en Johannesburgo la que "sin duda envió una señal de que está surgiendo un mundo multipolar", forzando "un replanteamiento" y "una revisión o reevaluación" dentro del G20 sobre su composición."El tablero de la política mundial ha cambiado. Y las organizaciones multilaterales ya no tienen una visión del mundo esencialmente unipolar", señaló Surve.Durante demasiado tiempo, dijo, el G20 ha "ignorado esencialmente las necesidades del mundo en desarrollo". El hecho de que sus dos últimas cumbres se hayan celebrado en Indonesia y la India, y las dos próximas tengan lugar en Brasil y Sudáfrica, permitirá a los países en desarrollo obtener una mayor participación en el foro intergubernamental y le obligará a tomarse más en serio las necesidades e intereses del mundo en desarrollo. "Creo que el hecho de que la Unión Africana represente a África como uno de los bloques económicos y políticos similares a la Unión Europea es un paso muy significativo en ese sentido".Surve también coincidió en que la necesidad de una reforma de las instituciones multilaterales "hace tiempo que debería haberse producido"."El mundo ha cambiado. La población mundial ha cambiado. La mayoría de la población mundial vive ahora en países en desarrollo. Las economías del mundo han cambiado. Si tomamos la agrupación BRICS Plus, es más del 37% de la economía mundial, que es mayor que la del G7, por ejemplo. Así que no se puede tener el mismo sistema o las mismas instituciones con las mismas estructuras y el mismo formato que se tenía desde la creación de las Naciones Unidas. El mundo ha cambiado radicalmente", afirmó.India despliega sus músculos diplomáticosLa doctora Suranjali Tandon, profesora adjunta especializada en fiscalidad internacional y finanzas sostenibles del Instituto Nacional de Finanzas Públicas y Políticas, con sede en Nueva Delhi, habló a Sputnik del importante e "inclusivo" papel desempeñado por la India y el primer ministro Narendra Modi a la hora de abordar las antiguas demandas del Sur Global en el G20."Estas incluyen la reestructuración de la deuda de los países en desarrollo, la reforma de la arquitectura financiera mundial, en particular de los bancos multilaterales de desarrollo, y [asegurar un] aumento del capital que se concesiona a estos países. Un paso importante para reforzar la voz de los países en desarrollo fue la inclusión de la Unión Africana como miembro permanente del G20. Con el traspaso de la presidencia del G20 a Brasil y luego a Sudáfrica, se espera que pueda estar surgiendo realmente un orden mundial multipolar", afirmó Tandon."Está muy claro que, para hacer frente a cualquiera de los retos, como el cambio climático, la reforma fiscal mundial o incluso las criptomonedas, los países en desarrollo tendrán que estar de acuerdo. Esto se debe a que los países en desarrollo representan ahora una gran parte de los mercados mundiales, incluido el de las materias primas. Más de un año de sanciones también ha demostrado que los países desarrollados no pueden coaccionar a los países para que cumplan", subrayó.

