https://sputniknews.lat/20230911/por-cualquier-desavenencia-politica-los-gobiernos-de-occidente-aplican-medidas-coercitivas-1143620542.html

"Por cualquier desavenencia política, los gobiernos de Occidente aplican medidas coercitivas"

"Por cualquier desavenencia política, los gobiernos de Occidente aplican medidas coercitivas"

El viaje de Nicolás Maduro a China preocupa a Washington por los posibles acuerdos que realicen ambas naciones sancionadas por la Casa Blanca. 11.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-11T22:05+0000

2023-09-11T22:05+0000

2023-09-11T22:05+0000

telescopio

china

nicolás maduro

xi jinping

venezuela

g20

brics

casa blanca

eeuu

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0b/1143621228_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_d684d4e87e1112ac278334836c50969b.jpg

"Por cualquier desavenencia política, los gobiernos de Occidente aplican medidas coercitivas" "Por cualquier desavenencia política, los gobiernos de Occidente aplican medidas coercitivas"

La visita del presidente de Venezuela Nicolás Maduro a China refuerza los lazos entre ambas naciones con varios objetivos en la mira. La ampliación de negocios, cooperación, inversiones y el apoyo del gigante asiático al ingreso del país caribeño a los BRICS, son algunos de ellos."Lo que importa es el contexto. La última vez que el presidente Nicolás Maduro estuvo en China el bloqueo contra Venezuela se desplegaba de manera avasallante generando un daño profundo. En la actualidad el país se ha fortalecido tras haber recuperado gran parte del espacio internacional", dijo a Telescopio el investigador y analista político venezolano Franco Vielma, del grupo de investigación y análisis del portal Misión Verdad."Maduro dijo que lloverán buenas noticias, por lo se espera la firma de acuerdos importantes con el Gobierno de Xi Jinping", agregó.Han pasado 5 años desde que el presidente venezolano visitó China en 2018. El encuentro de estos días coincidió con la Cumbre del G20 en la India, en la que no participa el presidente Xi Jinping."El G20 atraviesa una instancia de agotamiento", sostuvo el investigador venezolano.En entrevistado, se refirió además a las sanciones que tanto Caracas como Pekín reciben por parte de EEUU."Hay muchos que georreferencian sus recursos, sus inversiones. No hay seguridad, no hay garantías, incluso para una parte de la elite mundial, lo que se traduce en cansancio y hastío hacia la política Occidental", indicó Vilema.Venezuela y China firmaron un memorándum de entendimiento para el desarrollo y modernización de las zonas económicas especiales y conversarán —hasta el14 de septiembre—de varios temas en agenda centrados en la contribución y el desempeño.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

china

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, nicolás maduro, xi jinping, venezuela, g20, brics, casa blanca, eeuu, sanciones, sanciones de eeuu contra venezuela, аудио