https://sputniknews.lat/20230911/rusos-y-chilenos-se-juntan-para-conmemorar-los-50-anos-del-golpe-de-estado-en-chile-1143601707.html

Rusos y chilenos se juntan para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en Chile

Rusos y chilenos se juntan para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en Chile

Cerca de medio centenar de personas se congregaron en Moscú para conmemorar los 50 años del golpe de Estado que puso fin al Gobierno del presidente Salvador... 11.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-11T17:11+0000

2023-09-11T17:11+0000

2023-09-11T17:12+0000

salvador allende

santiago de chile

moscú

américa latina

chile

dictadura militar en chile (1973-1990)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0b/1143600132_0:539:528:836_1920x0_80_0_0_b17c69e24cdc18fab036962b11e90d64.jpg

Como ya es toda una tradición para muchos chilenos que viven en Rusia, y particularmente en Moscú, este año se llevó a cabo la conmemoración del golpe de Estado en Chile. Pero esta ocasión fue especial, puesto que el suceso cumple medio siglo.El evento congregó a alrededor de 50 personas, entre los que se encontraban chilenos residentes en Rusia, partidarios y dirigentes del Partido Comunista de Rusia, así como integrantes de los cuerpos diplomáticos de Venezuela, Colombia, Bolivia, Palestina y Costa Rica, entre otros países.En la ceremonia se recordó especialmente la memoria del expresidente chileno, su legado y el inconcluso proyecto de su Gobierno.“Hoy, al igual que hace medio siglo atrás, al escuchar sus últimas palabras dirigidas a la ciudadanía chilena como presidente, el progreso social, dijo Allende, no se detiene. 'La historia es nuestra y la hacen los pueblos'”, añadió Anijóvski, citando las últimas palabras del expresidente.Por parte del cuerpo diplomático, Eduardo Escobar, embajador de Chile en Moscú, se refirió a la otra faceta de Allende, "quizá la menos difundida, la menos recordada", mencionó. Realizó un recuento de su vida como estudiante, médico y político, y asimismo citó palabras de su última alocución a la ciudadanía, realizada esa mañana del martes 11 de septiembre de 1973 a través de la radio Magallanes.Los chilenos residentes en el gigante euroasiático tuvieron su voz en la ceremonia, a través de Marcelo Rojas López, quien es presidente de la Asociación de Chilenos en Rusia.Adicionalmente, citó las palabras de Allende en su discurso a los estudiantes, pronunciado en la Universidad de Guadalajara (México) a propósito de que la mayoría de chilenos que residen en Rusia son alumnos de pregrado y posgrado. Rojas López, en su participación, aludió a la calle Salvador Allende, de la capital rusa, que es una de las calles que lleva el nombre del médico y expresidente de Chile a nivel mundial.Palabras muy especiales y significativas vinieron de parte de Pablo Román, quien se presentó a sí mismo como un "comunista viejo", que en el momento del golpe de Estado tenía 35 años."Estuve en la Moneda [el día del golpe de Estado] hasta las 10:00 de la mañana, luego fui mandado al Ministerio de Economía, debido a que era consultor económico de la Unidad Popular [coalición de partidos que llevó a Allende al poder]", refirió."Allende es el héroe más importante, él quería a su país, quería a la clase obrera. Él fue siempre socialista, él nunca fue anticomunista. En el campo internacional, él respetaba a la Unión Soviética, respetaba el socialismo, quería a Cuba, quería a Fidel Castro, al Che, a Raúl, a Camilo”, añadió.Posteriormente, en su intervención, analizó el significado de los tres años de la Unidad Popular encabezados por Salvador Allende."El triunfo de Allende significó el avance económico y de vida del pueblo chileno. Las reformas que hizo, la nacionalización del cobre, la reforma agraria [profundización], la creación del sector social de la economía, todo esto implicó desarrollo económico, mejoramiento económico del país, y mejoramiento económico de los trabajadores. Existen las estadísticas. No me refiero a fines del año 1973 cuando por causas del sabotaje de la derecha, del sabotaje organizado por los americanos, crearon una situación muy difícil que conllevó que parte del pueblo no entendiera al Gobierno, y así se creó una situación concreta y real que provocó el golpe [de Estado] que fue una gran tragedia para el pueblo chileno".Compartiendo su testimonio personal, declaró además que "más de un millón de chilenos tuvieron que salir al extranjero. Yo también salí al extranjero, pero salí después de estar tres veces preso".Como representante de Rusia estuvo Alexandr Shetinin, director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Asuntos Exteriores, y recordó que "la foto del presidente legítimamente electo Salvador Allende con la ametralladora en su mano, resultó ser un símbolo de que, de ser necesario, a la democracia hace falta defenderla con el arma en la mano"."En aquel entonces en Chile, por primera vez, de una manera descarada se ha probado un modelo de desestabilización de la economía de la sociedad, lo que después recibió el nombre de ‘revoluciones de colores’. Esto fue hecho bajo una indicación directa y con una participación directa de los EEUU, de corporaciones norteamericanas que vieron en las actividades del Gobierno de la Unidad Popular una amenaza a sus intereses", señaló.Shetinin aludió a información conocida internacionalmente a través de la desclasificación de documentos de la Central de Inteligencia Americana (CIA)."Hoy día recordamos a todos los que dieron sus vidas, de concordancia con sus ideales, convicciones, tal vez en parte con sus ilusiones. Justamente Allende, y no Pinochet, entró en el panteón de los grandes hombres de la historia", concluyó.Salvador Allende asumió el poder a través de elecciones democráticas el 4 de septiembre de 1970. Su mandato duró solo tres años, ya que fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 por las Fuerzas Armadas comandadas por el general Augusto Pinochet, quien posteriormente encabezó una dictadura de 17 años.Durante su régimen, el Partido Comunista fue prohibido y muchos de sus partidarios fueron perseguidos, detenidos y asesinados. Cerca de 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio durante la dictadura, según las cifras oficiales.

https://sputniknews.lat/20230911/a-50-anos-del-golpe-de-estado-en-chile-asi-se-gesto-la-caida-de-salvador-allende--1143512141.html

santiago de chile

moscú

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Darío Orellana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0b/1143607021_0:0:400:400_100x100_80_0_0_b172dffca61a2f5e9c9a64dd814a40d9.jpg

Darío Orellana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0b/1143607021_0:0:400:400_100x100_80_0_0_b172dffca61a2f5e9c9a64dd814a40d9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Darío Orellana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0b/1143607021_0:0:400:400_100x100_80_0_0_b172dffca61a2f5e9c9a64dd814a40d9.jpg

salvador allende, santiago de chile, moscú, chile, dictadura militar en chile (1973-1990)