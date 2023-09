https://sputniknews.lat/20230912/argentina-libera-barcaza-paraguaya-principio-de-solucion-por-el-peaje-de-la-hidrovia-1143656741.html

Argentina libera barcaza paraguaya ¿principio de solución por el peaje de la hidrovía?

Argentina libera barcaza paraguaya ¿principio de solución por el peaje de la hidrovía?

La Prefectura Naval Argentina liberó a la barcaza paraguaya retenida desde el 7 de septiembre, tras el pago del nuevo peaje para el mantenimiento de la... 12.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-12T18:43+0000

2023-09-12T18:43+0000

2023-09-12T18:43+0000

qué pasa

argentina

paraguay

política

mercosur

hidrovía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0c/1143656585_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_d89bab88e3e4d16ac8676cc9aec1c2f9.jpg

Argentina libera barcaza paraguaya ¿principio de solución por el peaje de la hidrovía? Argentina libera barcaza paraguaya ¿principio de solución por el peaje de la hidrovía?

Y es que el país mediterráneo considera que no le corresponde abonar peajes de acuerdo a varios tratados regionales sobre el uso de los ríos. El domingo 10 de septiembre, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia emitieron un comunicado conjunto reiterando su pedido a la Argentina para que no exija un peaje por la hidrovía.El presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció que iniciará una demanda en el Mercosur y que aumentará su retiro de energía de la represa Yaciretá, que comparte con Argentina. La liberación de la barcaza, el lunes 11, coincide con la reunión de alto nivel entre autoridades argentinas y paraguayas sobre energía y el uso del río."El pago del peaje es una medida quizás necesaria por parte de Paraguay también, y por parte de los empresarios que están a cargo de esa barcaza para continuar con sus actividades. No creo que necesariamente signifique que se acepta ya el pago del peaje en forma permanente", explica Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía y asesora parlamentaria paraguaya.

argentina

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Tapia https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107124/47/1071244769_0:0:719:720_100x100_80_0_0_340f35921c228e59f4939e95d6351e92.jpg

Sebastián Tapia https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107124/47/1071244769_0:0:719:720_100x100_80_0_0_340f35921c228e59f4939e95d6351e92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Tapia https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107124/47/1071244769_0:0:719:720_100x100_80_0_0_340f35921c228e59f4939e95d6351e92.jpg

argentina, paraguay, política, mercosur, hidrovía, аудио