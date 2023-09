https://sputniknews.lat/20230912/un-avion-con-mas-de-160-personas-a-bordo-aterriza-de-emergencia-en-un-campo-de-siberia-1143635221.html

Un avión con más de 160 pasajeros aterriza de emergencia en un campo de Siberia | Video

Un avión con más de 160 pasajeros aterriza de emergencia en un campo de Siberia | Video

NOVOSIBIRSK (Sputnik) — Un avión con más de 160 personas a bordo realizó un aterrizaje forzoso este 12 de septiembre en la provincia rusa de Novosibirsk, en... 12.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-12T04:34+0000

2023-09-12T04:34+0000

2023-09-12T04:45+0000

internacional

rusia

siberia

ural airlines

avión

aterrizaje de emergencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e4/08/01/1092283001_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fb73389f2f4107e9ec3a96a4c343e9e.jpg

"A las 09:44 (02:44 GMT), un avión de Ural Airlines que cubría la ruta de Sochi a Omsk realizó un aterrizaje de emergencia en un terreno rural. A bordo se encontraban 170 personas, entre ellas 23 niños. No ha habido víctimas, según datos preliminares. Todos los pasajeros han sido evacuados", publicó Trávnikov en su cuenta de Telegram. La aeronave, un Airbus A320, aterrizó en el distrito de Ubínskoye, provincia de Novosibirsk La dirección regional de Emergencias confirmó que el incidente no causó víctimas ni daños. "No habido víctimas. Tampoco hay daños en la aeronave e instalaciones y edificaciones terrestres", detalló. Por su parte, la agencia rusa del transporte aéreo, Rosaviatsia, precisó que el aterrizaje forzoso tuvo lugar "en un área escogida desde el aire, cerca del pueblo de Kámenka", a unos 180 kilómetros de Novosibirsk, y que en la aeronave viajaban 159 pasajeros más seis miembros de la tripulación. Al lugar se envió un avión de rescate An-26 de Rosaviatsiya y autobuses para organizar el traslado a Novosibirsk. Según la compañía Ural Airlines, había 161 pasajeros a bordo del A320.

https://sputniknews.lat/20230727/varios-muertos-y-heridos-en-un-accidente-de-helicoptero-de-siberia--video-1141964349.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, siberia, ural airlines, avión, aterrizaje de emergencia