Bolivia busca contrarrestar declinación de reservas de gas con plan de exploración

Desde el Gobierno boliviano explican a Sputnik que en total son 42 proyectos de exploración que ya están dando resultados positivos, mientras que analistas consultados ven un agotamiento que no fue revertido a tiempo por falta de inversión y políticas energéticas acordes a la situación. El Plan de Reactivación Upstream impulsado por la estatal YPFB, llamado así porque incluye tareas de exploración y explotación de campos petroleros y gasíferos, ya obtuvo "resultados positivos" para frenar la tasa de declinación "que era del 17% anual hasta 2021", con incentivos para que las empresas del sector privado incrementen sus inversiones. "Hemos empezado a tener resultados positivos en 2021, 2022 y 2023. A medida que continúe el avance de este plan, vamos a obtener más resultados y tenemos en la Asamblea Legislativa tres contratos de servicio de exploración por 503 millones de dólares" con la petrolera Vintage Petroleum Boliviana, anticipó Molina. La máxima autoridad en Hidrocarburos de Bolivia también hizo notar que, además del "gran esfuerzo" de explorar, el país debe actualizar la legislación del sector, porque la actual Ley de Hidrocarburos vigente desde 2005, debe ajustarse en favor de las inversiones. "Es posible [actualizar la Ley de Hidrocarburos] porque Bolivia es un país democrático", aseguró, aunque sin mencionar los plazos.Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía Plural del Senado boliviano, Felix Ajpi, destacó "el esfuerzo de YPFB" para revertir la "declinación natural" de las reservas de gas y anunció que se aprobarán tres proyectos de ley "que autorizan las operaciones a Vintage Petroleum Boliviana", una subsidiaria de la multinacional estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY). La petrolera buscará reservas de gas y petróleo en Tarija (sur), Santa Cruz (este) y Chuquisaca (centro) donde existen "altas probabilidades de resultados positivos", remarcó el legislador y anunció que sólo resta la aprobación del pleno del Senado para que el contrato esté legalmente vigente. El ciclo del gas Las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, que el 29 de agosto dijo que Bolivia no tiene en estos momentos la capacidad para producir más gas, porque las reservas "han ido cayendo hasta tocar fondo", encendieron los cuestionamientos a su gestión y los debates en el país sobre si el ciclo del gas concluyó. "De casi 60 millones de metros cúbicos día que producimos (en 2014), hoy estamos produciendo 37 millones de metros cúbicos día, esta disminución se debe fundamentalmente a que no hubo la reposición de las reservas de gas", admitió Arce. En esa oportunidad, el mandatario aseguró a los periodistas que "el país va a recuperar el sitial" que tenía como principal productor de gas, precisamente a partir del plan que su Gobierno puso en marcha. Para el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze, el país está experimentando las consecuencias de la falta de inversiones nacionales y extranjeras en exploración petrolera. Bolivia poseía 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural en 2018, según la última certificación de reservas realizada por la canadiense Sproule International Limited y, actualmente, se desconoce la cifra exacta y se hace una cuantificación de recursos disponibles. La normativa boliviana establece que la certificación internacional de las reservas de gas natural y petróleo debe realizarse anualmente, pero no se cumplió en los últimos cinco años. Los principales mercados externos del gas natural de Bolivia están en Argentina y Brasil, países "que están trabajando para incrementar sus reservas y fortalecer su propia producción", mencionó Arze, quien consideró que el declive de las reservas también es por la falta de políticas energéticas apropiadas. Bolivia produce en la actualidad aproximadamente 40 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) de gas natural, de los cuales 17 MMm3d se destinan al mercado brasileño, 10 MMm3d al mercado argentino y 12,5 MMm3d al mercado interno. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) también recordó estos días, en un reporte de difusión pública, que Bolivia ocupa actualmente el puesto 15 entre los exportadores de gas, cuando en 2013 estuvo entre los ochos países con mayor potencial del mundo.

