La presidencia española del Consejo de la UE aprueba 5 leyes fundamentales

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de España en funciones, José Manuel Albares, representando la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea... 13.09.2023, Sputnik Mundo

"Hoy [13 de septiembre] he firmado como presidencia cinco leyes fundamentales para el futuro de la UE junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Entre ellas, la Directiva de Eficiencia Energética y la Ley de Chips", escribió Albares en su cuenta de la red social X (llamada antes Twitter). La Presidencia española del Consejo de la UE explicó en otro tuit que las otras tres leyes son parte del paquete Fit for 55, un plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa en un 55 por ciento para 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2050. Albares, que llegó este 13 de septiembre a Estrasburgo, aprovechó la jornada para realizar "productivas reuniones con presidentes de los principales grupos políticos en el Parlamento Europeo", durante las cuales se abordaron "los avances durante la Presidencia española", tuiteó. En concreto, el canciller se encontró con la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas del EuroParlamento (S&D Group), Iratxe García Perez; el jefe de Renew Europe, Stéphane Sejorne; la vicepresidenta de Greens/EFA, Terry Reintke; y la líder del grupo The Left del Parlamento Europeo, Manon Aubry.

