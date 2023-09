https://sputniknews.lat/20230913/putin-invertir-en-rusia-quiero-reiterarlo-una-vez-mas-es-mas-fiable-y-mejor-1143657877.html

Putin: invertir en Rusia, "quiero reiterarlo una vez más, es más fiable y mejor"

Putin: invertir en Rusia, "quiero reiterarlo una vez más, es más fiable y mejor"

El presidente ruso, Vladímir Putin, instó a los empresarios a invertir sus capitales en Rusia, pese a presiones externas. En este contexto, informó que Rusia... 13.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-13T06:00+0000

2023-09-13T06:00+0000

2023-09-13T06:00+0000

qué pasa

vladímir putin

occidente

china

inversores

foro económico oriental

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0c/1143657721_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_55d93235f11eda9ccab9633040c7a178.jpg

Putin: invertir en Rusia, "quiero reiterarlo una vez más, es más fiable y mejor" Putin: invertir en Rusia, "quiero reiterarlo una vez más, es más fiable y mejor"

Rusia, estabilidad y seguridad"Hoy quiero reiterarlo una vez más: es más fiable y mejor, por supuesto, invertir capital en Rusia. Tanto en grandes y ambiciosos proyectos de infraestructuras, como en proyectos locales no menos importantes de desarrollo turístico urbano. Y podemos ver lo que está ocurriendo con el capital, cómo viaja y adónde va. ¡No pisen dos veces el mismo rastrillo!", recomendó Putin en su intervención en el VIII Foro Económico Oriental realizado en la ciudad de Vladivostok.El mandatario ruso también advirtió que Occidente "socava su credibilidad" al congelar fondos de forma ilegal e imponer "restricciones asociadas al comercio". "No se trata de estos 300.000 millones [de dólares], sino de la pérdida de confianza de quienes lo hacen", remachó, al afirmar que Moscú ya ha obtenido el doble de beneficios que las reservas congeladas de oro y divisas."Ustedes y yo podemos ver cómo la economía mundial ha cambiado y sigue cambiando en los últimos años, entre otras cosas, porque algunos países, principalmente los países occidentales, por supuesto, están destruyendo con sus propias manos el sistema de relaciones financieras, comerciales y económicas que ellos mismos, en gran medida, crearon y construyeron", manifestó el jefe del Kremlin.Asimismo, indicó que la restricción de las liquidaciones en dólares impuesta a Moscú llevó a todos los países a plantearse las liquidaciones en monedas nacionales y a dejar de mantener sus activos en EEUU o Europa.El profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moggia, expresa que "lo dicho por Putin va en el lineamiento de la realidad que se está viviendo. El mundo ha cambiado, ya no es unipolar, Occidente parece que no ha registrado este cambio, en el cual ya no hay un solo gendarme que controla el mundo, sino que hay un mundo que emerge cada vez con más fuerza, que es precisamente Oriente".Durante su intervención, Putin fue contundente: "Occidente intenta frenar el desarrollo de China, pero llega demasiado tarde, el tren ya ha partido; se desarrollarán nuevos centros de poder". En este contexto, informó que Rusia construirá autopistas de alta velocidad a través de Siberia y el Lejano Oriente hasta el océano Pacífico, una región a la que calificó como una prioridad estratégica.

occidente

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

vladímir putin, occidente, china, inversores, foro económico oriental, аудио