Salen nuevas fotos del furtivo B-21 Raider, el avión más secreto de EEUU | Fotos

La Fuerza Aérea estadounidense y Northrop Grumman hicieron públicas el martes 12 de septiembre nuevas fotos del clasificado bombardero estratégico furtivo. Las imágenes del B-21 ofrecen un avance en el desarrollo de la aeronave por primera vez en meses. El último avistamiento público del Raider tuvo lugar en marzo 2023, cuando la Fuerza Aérea de EEUU difundió tres fotos del avión desde distintos ángulos.Dos de las fotos fueron publicadas durante el discurso del Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, el general Charles Q. Brown Jr., en la conferencia Air, Space & Cyber el 12 de septiembre. Una muestra del avión al aire libre, dando a los observadores la oportunidad de adivinar las dimensiones del bombardero utilizando otros objetos como referencia. A su vez, este mismo día Northrop Grumman publicó por separado una tercera foto, también en terreno.Utilizando las vistas exteriores, un medio de comunicación especializado en temas militares estimó que el B-21 tiene una envergadura de entre 41 y 47 metros, en comparación con los 52 metros del bombardero furtivo B-2 Spirit de la USAF. Las imágenes también muestran las tomas de aire más delgadas del avión, unas compuertas simplificadas del tren de aterrizaje y el parche estriado en el techo que podría servir para repostar en vuelo.Los observadores más atentos también vieron una sonda de datos aéreos bajo el morro de la nave. Aunque este elemento está destinado a pruebas y no se instalará en los modelos de producción, en la imagen está inclinado hacia abajo, lo que sugiere que el avión podría volar con una ligera inclinación hacia arriba.Aún no se ha fijado una fecha concreta para el vuelo inaugural del B-21. El fabricante anunció que comenzó a poner en marcha los motores como parte de las pruebas en tierra del Raider, pero anteriormente había comentado que las pruebas en el aire comenzarían en cuanto se dispusiera de los datos necesarios.Las Fuerzas Aéreas estadounidenses declararon que tenían previsto gastar más de 32.000 millones de dólares en el B-21 de aquí a 2027, incluidos 20.000 millones en la producción. Sin embargo, el Ejército no precisó cuántas unidades espera obtener por ese precio. Se prevé que todo el proyecto, incluidas las adquisiciones y el mantenimiento, cueste más de 203.000 millones de dólares en los próximos 30 años.

