¿Duermes poco? Científicos explican cómo la falta de sueño incrementa la probabilidad de alzhéimer

Si alguna vez has dormido mal y después has tenido la sensación de que tu cerebro no funcionaba bien, quizá no te sorprenda saber que es algo más que una... 15.09.2023, Sputnik Mundo

Los científicos que estudian este fenómeno han hecho un descubrimiento importante al aislar una proteína que se ve afectada cuando los ratones no duermen lo suficiente. Utilizaron un modelo de insomnio inducido en ratones para confirmar y ampliar hallazgos anteriores sobre los efectos negativos de la falta de sueño para el cerebro.En última instancia, la falta de sueño provocó una disminución de la proteína pleiotrofina (PTN), que a su vez conduce a la muerte de células neuronales en el hipocampo, una zona cerebral importante para el aprendizaje y la memoria.Según los científicos, el trabajo sugiere que la señalización mediada por la PTN es un mecanismo novedoso por el que el sueño protege la función cognitiva. Han empezado a examinar las variaciones en los niveles de proteínas y ARN para saber más sobre los cambios subyacentes que producen el efecto de la privación de sueño en el hipocampo, como se ha demostrado en estudios realizados en humanos.Para evaluar el impacto del insomnio en las capacidades cognitivas de los ratones, los investigadores pusieron a prueba las habilidades espaciales de los animales al recorrer un laberinto y su memoria a corto plazo al reconocer un objeto nuevo.Dado que las propias pruebas podrían influir en las proteínas del hipocampo, los investigadores programaron cuidadosamente sus evaluaciones, realizando el análisis 24 horas después de la prueba del laberinto, que mostró que 164 proteínas se manifestaban de forma diferente en los cerebros de los ratones modelo de insomnio en comparación con los ratones de control.Muchas de esas proteínas están vinculadas a vías del hipocampo que se han relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, el párkinson y el huntington.Cuando los científicos compararon los datos cognitivos de los ratones de laboratorio, descubrieron una correlación entre los ratones que obtuvieron peores resultados en las pruebas cognitivas y la disminución de los niveles de una de las proteínas, la PTN. Además, cuando se restableció la función del sueño en los ratones con insomnio, aumentó su expresión de PTN en el hipocampo.Un análisis exhaustivo de las variaciones genéticas demostró que la reducción de la expresión de PTN en el hipocampo afecta a una vía de muerte celular. No obstante, el equipo afirma que parte de la población tiene más riesgo de sufrir problemas cognitivos cuando no duerme lo bastante debido a una variación en sus genes.Estos resultados ponen de relieve que la PTN es un biomarcador de las dificultades cognitivas relacionadas con la privación de sueño y se suman al creciente número de pruebas que respaldan la función protectora del sueño en el cerebro.En particular, los ratones modificados genéticamente sin PTN mostraron un comportamiento cognitivo anormal en estudios anteriores, y los estudios en humanos implican la PTN en la enfermedad de alzhéimer.

