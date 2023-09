https://sputniknews.lat/20230915/la-muerte-y-desaparicion-de-dos-britanicos-expone-la-rivalidad-entre-mercenarios-en-ucrania-1143732977.html

La muerte y desaparición de dos británicos "expone la rivalidad" entre mercenarios en Ucrania

Un reciente artículo publicado en 'The Telegraph' advierte sobre el nulo filtro del Gobierno ucraniano al sumar voluntarios extranjeros a sus fuerzas, lo que... 15.09.2023, Sputnik Mundo

La nota publicada en el diario británico, y titulada "La muerte y desaparición de 2 británicos en Ucrania expone la rivalidad entre mercenarios pro-Kiev", relata la historia de Daniel Burke, quien se encuentra desaparecido hace más de un mes, y Jordan Chadwick, que fue encontrado muerto recientemente con las manos atadas a la espalda.En ambos casos se trata de hombres que se encontraban peleando hasta hace poco por el bando ucraniano y cuyos compañeros le dijeron a The Telegraph que fueron asesinados y desaparecidos no por soldados rusos, sino por "otros miembros de sus mismas tropas".El diario afirma que existe dentro de la comunidad de soldados británicos en Ucrania la creencia generalizada de que los dos hombres fueron víctimas de actos criminales sin vínculo con el conflicto en el campo de batalla.Estos casos, señala la publicación, exponen el lado oscuro de la vida entre los mercenarios pro-Kiev, compuesto por personas con antecedentes criminales y motivos cuestionables para pelear.En ese sentido, The Telegraph afirma que la investigación de antecedentes para los extranjeros que quieran ingresar al Ejército en Ucrania es "mínima", resultando en el reclutamiento de malvivientes y personas violentas y psicológicamente inestables.El diputado conservador Adam Holloway, exgranadero de la guardia real británica, se reunió con Burke en Ucrania el año pasado y planteó el caso de su desaparición durante una reciente visita a Kiev, indica el diarioHolloway admite en la nota que esta ausencia de filtros por parte de Kiev "puede atraer a personas con problemas psiquiátricos y deseosos de violencia, creando una atmósfera dura y potencialmente peligrosa".

