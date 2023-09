https://sputniknews.lat/20230915/polonia-eslovaquia-y-hungria-prorrogan-el-veto-a-la-entrada-de-alimentos-ucranianos-1143763677.html

Polonia, Eslovaquia y Hungría prorrogan el veto a la entrada de alimentos ucranianos

MOSCÚ (Sputnik) — Polonia, Hungría y Eslovaquia anunciaron este 15 de septiembre su decisión de prolongar el embargo a la entrada de alimentos ucranianos

"Ampliaremos la prohibición de importar grano ucraniano. No escucharemos a Berlín, no escucharemos a Bruselas (…) Lo haremos a partir de esta medianoche", declaró el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, calificando la decisión de la CE de "perjudicial para los agricultores polacos". Por su parte, el ministro húngaro de Agricultura, Istvan Nagy, informó en sus redes sociales que Hungría cerrará sus fronteras "a 24 mercancías ucranianas." En Eslovaquia, según el canal de televisión Markiza, la prohibición de importar grano de Ucrania entrará en vigor a partir de la medianoche del 15 al 16 de septiembre. Más temprano el 15 de septiembre, la CE decidió no prolongar las restricciones a la importación de cuatro productos agrícolas de Ucrania a varios países europeos que tienen fronteras con el territorio ucraniano, pero obligó a Kiev a aprobar medidas que permitan controlar las exportaciones. En junio de 2022, la Unión Europea (UE) suspendió por un año el cobro de aranceles para los artículos que entran desde Ucrania, con el fin de ayudar a Kiev a aumentar las exportaciones. Además, en marzo de ese mismo año, la CE abrió los llamados "corredores de solidaridad", rutas fluviales y por tierra firme para la salida en masa de los granos desde Ucrania. A finales de marzo pasado, los primeros ministros de varios países de la UE pidieron a la CE intervenir en la crisis provocada por la afluencia de los cereales ucranianos. La CE, en respuesta, tomó medidas para restringir la importación de determinados granos ucranianos y al mismo tiempo eliminar las dificultades logísticas para el tránsito de esos productos por Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, las cuales empezaron a regir desde el 2 de mayo y más tarde se prorrogaron hasta este 15 de septiembre. El ministro de Agricultura de Polonia, Robert Telus, anunció hace un tiempo los planes de su país, junto con Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, de pedir a la CE prorrogar la prohibición de importar granos ucranianos hasta el fin del año en curso. El Ministerio de Exteriores de Ucrania expresó su categórico rechazo a ese plan e instó a la CE a encontrar una "solución equilibrada".

