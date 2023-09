https://sputniknews.lat/20230915/presidente-de-chile-denuncia-amenazas-de-grupo-ultraderechista-contra-su-familia-1143761115.html

Presidente de Chile denuncia amenazas de grupo ultraderechista contra su familia

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, difundió a través de sus redes sociales que miembros de un grupo de ultraderecha lanzaron panfletos... 15.09.2023

El presidente escribió en la misma red social: "más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia cruza cualquier límite, no todo vale". "En cualquier caso, les aseguro que no me amedrentan en lo más mínimo, y pueden tener la certeza que estaré, junto con nuestro gobierno firme trabajando por su Chile y su pueblo, seguimos", agregó. En las imágenes se pueden ver panfletos con la frase "comunista Boric fuera del país" y dibujos de una persona ahorcada.

