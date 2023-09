https://sputniknews.lat/20230915/rusia-dota-al-bombardero-su-34-de-misiles-de-crucero-de-gran-alcance-1143735205.html

Rusia dota al bombardero Su-34 de misiles de crucero de gran alcance

MOSCÚ (Sputnik) — El bombardero ruso Su-34 fue dotado de misiles de crucero de gran alcance, aseguró una fuente militar a Sputnik. 15.09.2023, Sputnik Mundo

"El Su-34 ensayó el disparo de misiles de crucero de gran alcance que antes no se usaban en este avión (...) El misil lanzado por el Su-34 impactó con éxito en una instalación militar ucraniana", dijo la fuente a Sputnik. Subrayó que si bien el misil y el avión no son nuevos, pero antes no se habían usado juntos. Antes el canal de Telegram Fighterbomber indicó que el bombardero Su-34 empezó a llevar también las bombas aéreas no guiadas FAB-1500, de 1.500 kilos, con el módulo UMPK, lo que convierte a estos proyectiles en armas guiadas.El módulo UMPK cuenta con un sistema de guiado automático y antes se usó con las bombas de 250 y 500 kilos en el conflicto ucraniano.El bombardero biplaza Su-34 está diseñado para atacar blancos terrestres, marítimos y aéreos en cualquier condición meteorológica y puede llevar hasta 8.000 kilos de armamento.

