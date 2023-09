https://sputniknews.lat/20230916/ex-asesor-del-pentagono-kiev-parece-estar-desesperado-ante-miles-de-bajas-en-su-contraofensiva-1143804223.html

Ex asesor del Pentágono: Kiev parece estar "desesperado" ante miles de bajas en su contraofensiva

Con miles de bajas ucranianas durante la actual contraofensiva, Kiev parece estar "desesperado por mano de obra" y está tratando de rectificar este problema "obligando a uniformarse dentro del país a personas que realmente no son capaces de luchar" e intentando repatriar a ucranianos en edad militar desde el extranjero, dijo Macgregor durante una entrevista con el politólogo noruego Glenn Diesen.Durante la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental el pasado 12 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos. Sin embargo, Macgregor explicó que Kiev podría recurrir a atacar a Rusia con armas de largo alcance adquiridas a patrocinadores occidentales, como misiles Storm Shadow y Taurus, y sugirió que el reciente ataque ucraniano contra Sebastopol era un ejemplo de este tipo de ataque.Señaló que esta forma de proceder no es un buen augurio para Ucrania, ya que contribuye esencialmente a convencer a Moscú de que el conflicto ucraniano sólo puede resolverse por medios militares.Macgregor también lamentó que los dirigentes estadounidenses mediten qué otro armamento "menos un arma nuclear" pueden utilizar a través de los ucranianos en lugar de intentar negociar una solución pacífica al conflicto ucraniano con Rusia.Advirtió que esos ataques de largo alcance en territorio ruso no convencerán a los rusos de que accedan a las exigencias de Estados Unidos, como aparentemente creen los estrategas de Washington."En todo caso, va a persuadir a los rusos de que deben atacar y atacar con decisión hacia el oeste", declaró Macgregor.Al verse incapaz de derrotar a las fuerzas rusas en el campo de batalla, el régimen de Kiev ha recurrido a ataques terroristas contra centros de población e infraestructuras civiles en Rusia.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Según Putin, la contraofensiva ucraniana, que comenzó el 4 de junio, no estancó, sino que fracasó.

