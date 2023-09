https://sputniknews.lat/20230917/mapa-de-piedra-del-inframundo-hallan-un-misterioso-monolito-maya-en-mexico-1143817736.html

Mapa de piedra del inframundo: hallan un misterioso monolito maya en México

Mapa de piedra del inframundo: hallan un misterioso monolito maya en México

La Secretaría de Cultura de México anunció el registro de un nuevo hallazgo. Se trata de un mural hasta ahora desconocido en un bloque de piedra, en la ciudad... 17.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-17T18:53+0000

2023-09-17T18:53+0000

2023-09-17T18:53+0000

ciencia

arqueología

méxico

mayas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/11/1143817902_0:50:971:596_1920x0_80_0_0_937fa4fb01ba9e0bee0981676291718c.png

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), registró una pintura mural inédita en un bloque de piedra usado por los antiguos mayas como tapa de bóveda, en una de las estructuras de la Acrópolis de Ek Balam.El director general del INAH, Diego Prieto Hernández, detalló que con el reciente descubrimiento de esta tapa de bóveda se contabilizan 30 de estos elementos arquitectónicos registrados a lo largo de los años en el sitio.A diferencia de las conocidas, la tapa de bóveda localizada en fecha reciente no tiene trazos de pintura negra, sino que fue pintada en color rojo. La representación muestra un símbolo en forma de “U”, que podría representar una cueva con agua subterránea, como una posible alusión al inframundo, a donde parece entrar una serpiente. Se ve la cabeza y parte del cuerpo del reptil, el cual podría asociarse con el dios K’awiil.Los investigadores afirman que el hallazgo arrojará nueva luz sobre la construcción de la Acrópolis, el edificio más opulento de la ciudad que los arqueólogos consideran un posible palacio real.La historia de Ek Balam es trágica. Se encuentra en el territorio del moderno estado mexicano de Yucatán, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Valladolid. Se cree que esta ciudad fue fundada a principios del siglo III a. C. Existió hasta la llegada de los conquistadores y fue destruida a principios del siglo XVI d. C. por la invasión europea.La ciudad existió durante casi 2.000 años y fue una de las más grandes de Mesoamérica. Su superficie era de unos 12 kilómetros cuadrados y la plaza principal de la ciudad, donde se encontraba la Acrópolis, estaba destinada a ser residencia de la élite.

https://sputniknews.lat/20230916/hallan-en-brasil-los-restos-del-depredador-que-reinaba-en-america-latina-en-la-era-predinosaurios-1143753353.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

arqueología, méxico, mayas