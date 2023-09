https://sputniknews.lat/20230918/amlo-pide-no-politizar-la-extradicion-a-eeuu-del-ovidio-guzman-hijo-del-chapo-1143839662.html

AMLO pide no politizar la extradición a EEUU del Ovidio Guzmán, hijo del 'Chapo'

AMLO pide no politizar la extradición a EEUU del Ovidio Guzmán, hijo del 'Chapo'

El pasado 15 de septiembre, Guzmán López fue trasladado de México a Chicago, en el territorio estadounidense. Según el fiscal federal adjunto del Distrito Norte de Illinois, Joseph D. Fitzpatrick, aún no se fija la fecha de la audiencia inicial. Será juzgado por cargos como tráfico de fentanilo, marihuana y cocaína, delitos que habría realizado siendo dirigente del Cártel de Sinaloa.Además, detalló que el Gobierno estadounidense presentó la solicitud de extradición, misma que fue autorizada en México por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y remitida a la Fiscalía General de la República (FGR)."Se notifica a la persona que se va a extraditar y esta tiene oportunidad de ampararse, de acudir a un juez. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo, y se procedió a llevar a cabo la extradición", puntualizó López Obrador.Ovidio Guzmán, apodado el Ratón, fue detenido el pasado 5 de enero en las afueras de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa (noroeste), en un operativo que dejó una treitena de muertes entre agentes del orden e integrantes del cártel. Tras su detención fue apresado en el penal federal del Altiplano, en el estado de México.Su captura se dio cuatro años después de que fuera dejado en libertad por orden del presidente, Andrés Manuel López Obrador, luego de un operativo fallido de captura en el que se movilizaron decenas de hombres armados, integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes amenazaron con llevar a cabo una masacre si el hijo del Chapo no era liberado, en un hecho conocido en México como "el Culiacanazo".Junto con Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, conocidos como los Chapitos, Ovidio es señalado por las autoridades de Estados Unidos como el principal responsable de la introducción a ese país de toneladas de fentanilo, un opioide sintético hasta 40 veces más potente que la heroína y al que se atribuyen miles de muertes cada año por sobredosis.

