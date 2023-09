https://sputniknews.lat/20230918/el-ejercito-chino-presenta-su-primer-dron-de-combate-1143842904.html

El Ejército chino presenta su primer dron de combate

El Ejército chino presenta su primer dron de combate

18.09.2023

defensa

china

🛡️ industria militar

dron de ataque

Este modelo del vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento y ataque se caracteriza por sus buenas prestaciones, su cómodo manejo y mantenimiento además de su polivalencia, indica el periódico chino.El dron está diseñado para realizar reconocimiento de largo alcance en una zona extensa o contra objetivos específicos, así como para efectuar ataques de precisión contra blancos enemigos como defensas antiaéreas, vehículos blindados y fortificaciones. El vehículo no tripulado puede transportar unos 350 kilogramos de carga y equiparse con misiles o bombas, añade el periódico.El KVD002, exhibido en la 6ª Exposición de Helicópteros de China, disponía de equipos de reconocimiento y dos misiles aire-tierra AR-1, comunica el medio.De acuerdo con los observadores de la exposición, el dron podría basarse en el Caihong-4 o CH-4, que es el más popular entre los aparatos no tripulados chinos en el mercado internacional. El CH-4 puede mantenerse en el aire hasta 30 horas con una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora y una velocidad de crucero de 150 a 180 kilómetros por hora.Previamente, Rusia demostró su nuevo escudo radioelectrónico sin rival, el sistema de guerra electrónica autopropulsado Krasukha-S4. El complejo se considera uno de los más efectivos de su clase, capaz de generar interferencias de radio en una amplia banda de frecuencias.

china

