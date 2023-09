Eslovaquia defenderá ante la OMC su postura sobre el veto al grano ucraniano

https://sputniknews.lat/20230918/eslovaquia-defendera-ante-la-omc-su-postura-sobre-el-veto-al-grano-ucraniano-1143850287.html

BRATISLAVA (Sputnik) - Eslovaquia está dispuesta a defender ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) su postura sobre la prohibición de las... 18.09.2023, Sputnik Mundo

"No cambiaremos nuestra posición mientras no haya garantías. Podemos explicar a la Organización Mundial del Comercio las razones y nuestras preocupaciones", declaró Bires, según recoge el periódico Teraz.sk, tras una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca en Bruselas. El titular añadió que el estudio de un mecanismo para controlar el grano ucraniano podría llevar hasta dos meses. Este 18 de septiembre, Kiev presentó una demanda ante la OMC contra Polonia, Hungría y Eslovaquia por la prohibición de importar productos ucranianos. El pasado 15 de septiembre, la Comisión Europea (CE) decidió no prolongar las restricciones a la importación de cuatro productos agrícolas de Ucrania a varios países europeos que tienen fronteras con el territorio ucraniano, pero obligó a Kiev a aprobar medidas que permitan controlar las exportaciones; sin embargo, el mismo día Polonia, Hungría y Eslovaquia anunciaron su decisión de prolongar el embargo a la entrada de alimentos ucranianos de manera unilateral. El Gobierno eslovaco precisó que la prohibición de importar trigo, maíz, colza y pipas de girasol de Ucrania estará en vigor hasta finales de 2023. A finales de marzo pasado, los primeros ministros de varios países de la UE pidieron a la CE intervenir en la crisis provocada por la afluencia de los cereales ucranianos. La CE, en respuesta, tomó medidas para restringir la importación de determinados granos ucranianos y al mismo tiempo eliminar las dificultades logísticas para el tránsito de esos productos por Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, las cuales empezaron a regir desde el 2 de mayo y más tarde se prorrogaron hasta el 15 de septiembre.

