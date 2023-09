https://sputniknews.lat/20230918/la-casa-blanca-admite-problemas-con-la-contraofensiva-de-kiev-1143821153.html

La Casa Blanca admite problemas con la contraofensiva de Kiev

De acuerdo con el funcionario estadounidense, la contraofensiva de Kiev está logrando "algunos avances"; sin embargo, reconoció que ésta no avanza tanto y a la rapidez que Ucrania quisiera. El 12 de septiembre pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental, informó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado.En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa.Durante la charla, Kirby también admitió que en el Congreso estadounidense hay algunas resistencias ante la ayuda financiera y militar que EEUU sigue proporcionando a Ucrania en el margen del conflicto. "Es un pequeño grupo de republicanos muy vocales y de derecha que continúan resistiéndose a un apoyo adicional para Ucrania", aseveró el funcionario. Sin embargo, estas quejas han venido por parte de personajes incluso demócratas como Robert Kennedy Jr.Recientemente el periódico The Hill consignó que un número cada vez mayor de legisladores republicanos, incluidos algunos de los llamados moderados, se oponen a más ayuda a Ucrania, según el reporte que fue realizado en base a declaraciones de varios asambleístas republicanos.No solo el Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, que es el sector más conservador de los Republicanos, sino que otros legisladores están preocupados por una posible financiación adicional, afirmó la congresista estadounidense Lisa McClain.El Congreso votará una resolución antes de finales de septiembre para financiar temporalmente al Gobierno y evitar un cierre (que implica la suspensión de servicios públicos no esenciales).De acuerdo con una encuesta realizada por el medio estadounidense CNN el pasado mes de agosto, la mayoría de los estadounidenses se opone a que el Congreso apruebe más fondos para ayudar a Ucrania.Con base en el estudio realizado por el medio y la casa encuestadora SSRS, el 55% de los ciudadanos estadounidenses entrevistados señaló que los legisladores no deben autorizar más fondos adicionales en apoyo a Kiev, frente al 45% que ve bien el financiamiento.Asimismo, el 51% aseveró que Estados Unidos "ya ha hecho lo suficiente" por ayudar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mientras que el 48% indicó que Washington debe hacer más a favor de Ucrania.

