Oposición arremete contra Pedro Sánchez por viajar a EEUU con "un séquito de 107 personas"

MOSCÚ (Sputnik) — El Partido Popular (PP, oposición) criticó al presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por viajar a la Asamblea General... 18.09.2023

Varias horas antes, el periódico The Objective afirmó, citando fuentes diplomáticas, que el presidente del Gobierno español viajó a Nueva York con una delegación de 107 personas. "Esta cifra es el número total de solicitudes de acreditación que el Ejecutivo ha pedido a Naciones Unidas para su comitiva, supone la cifra más alta de los últimos años y triplica la de su polémico viaje a Estados Unidos en 2021 cuando se llevó 31 personas", escribe el diario. El periódico pidió a un portavoz de Moncloa una confirmación de esa cifra, pero no obtuvo respuesta. En el verano de 2021, según The Objective, Sánchez realizó una gira de tres días por Estados Unidos con una comitiva de 31 personas, lo que costó al erario público más de 235.800 euros. La noticia trascendió una semana antes de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solicite la confianza del Congreso para su investidura como presidente del Gobierno. El 78 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU empezó el 5 de septiembre. Durante la semana de alto nivel, los líderes mundiales se reunirán para la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Cumbre de Ambiciones Climáticas y el Debate General, entre otros eventos clave. La intervención de Sánchez en el Debate General está programada para la tarde del viernes 22 de septiembre.

