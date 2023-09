https://sputniknews.lat/20230918/republica-dominicana-afirma-controlar-la-situacion-en-la-frontera-con-haiti-tras-cierre-total-1143823027.html

República Dominicana afirma controlar la situación en la frontera con Haití tras cierre total

MOSCÚ (Sputnik) - El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó que su Gobierno mantiene bajo control la situación en la frontera con Haití, cerrada desde el... 18.09.2023, Sputnik Mundo

"La situación en la frontera está controlada. La población puede estar tranquila, porque no existe ninguna amenaza para el desarrollo de sus actividades cotidianas en todo el país. La paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas", aseguró Abinader en un mensaje a la nación este 17 de septiembre. El presidente, que comparecerá esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dejó claro que intentará "sensibilizar a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití". "La solución definitiva está allá y no aquí. El problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional", subrayó.En su discurso, Abinader justificó las medidas contundentes de su Gobierno ante el litigio con Haití, entre ellas la suspensión de la entrega de visados, la prohibición de entrada al país para los promotores del polémico proyecto de riego, el cierre de la frontera terrestre, aérea y marítima y el fortalecimiento de la presencia militar a lo largo de la línea fronteriza. La crisis fronteriza se originó por la construcción de un canal, a cargo de una empresa privada, que canaliza hacia territorio haitiano las aguas del río Masacre, límite noroeste entre los dos Estados caribeños.

