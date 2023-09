https://sputniknews.lat/20230919/el-museo-esma-de-argentina-se-convierte-en-patrimonio-mundial-de-la-unesco-1143883106.html

El museo Esma de Argentina se convierte en Patrimonio Mundial de la Unesco

El museo Esma de Argentina se convierte en Patrimonio Mundial de la Unesco

BUENOS AIRES (Sputnik) — El museo de la Memoria ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar... 19.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-19T18:13+0000

2023-09-19T18:13+0000

2023-09-19T18:13+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

argentina

escuela de mecanica de la armada (esma)

museo

unesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/13/1143882899_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_09750db1fe0937f58723f71d3a7b46fe.jpg

El presidente argentino, Alberto Fernández, agradeció la distinción a los 21 países miembros del Comité del Patrimonio Mundial, que celebra por estos días su 45º convención en Riad, Arabia Saudí, cuando el país está por cumplir 40 años de democracia. "La memoria hay que mantenerla viva para que las malas experiencias no se repitan", aseguró el jefe de Estado en un mensaje emitido ante el pleno. El presidente celebró que el museo y sitio ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad "para que nadie en Argentina pueda negar u olvidar el horror que se vivió allí". En la ESMA, por donde se estima pasaron más de 5.000 personas, de las que apenas hubo sobrevivientes, "se expresó lo peor del terrorismo de Estado", aseveró el jefe de Estado. El mandatario rescató la labor que tuvieron organizaciones humanitarias como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaron por el paradero de sus hijos y sus nietos desaparecidos durante la dictadura, al sostener que las entidades enseñaron a país a no buscaron venganza, sino a "no olvidar, a buscar la verdad, y a pedir justicia". El Gobierno argentino postuló a la ESMA para ser reconocida como Patrimonio Mundial de la Unesco en septiembre de 2021, y formalizó la nominación tres meses después. Las entidades argentinas de derechos humanos estiman que el terrorismo de Estado causó 30.000 desaparecidos y que secuestró a unos 500 niños nacidos en cautiverio que fueron separados de sus madres y apropiados bajo otra identidad.

https://sputniknews.lat/20230918/un-parque-arqueologico-de-guatemala-es-declarado-patrimonio-mundial-de-la-unesco-1143832186.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, argentina, escuela de mecanica de la armada (esma), museo, unesco