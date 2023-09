https://sputniknews.lat/20230919/la-extincion-de-dinosaurios-aporto-a-la-prosperidad-de-las-flores-en-el-mundo-postapocaliptico-1143872531.html

La extinción de dinosaurios aportó a la prosperidad de las flores en el mundo postapocalíptico

La extinción de dinosaurios aportó a la prosperidad de las flores en el mundo postapocalíptico

Los científicos descubieron que las plantas con flores resultaron prácticamente indemnes a la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno (K-Pg) hace 66 millones...

ciencia

biología

plantas

universidad de bath

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

El asteroide gigante que mató a los dinosaurios a finales del Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años, no dañó en gran medida a las flores, que pudieron prosperar después, revela un nuevo estudio.La Tierra sufrió la extinción de tres cuartas partes de todas sus especies, incluidos todos los dinosaurios no aviares, cuando un asteroide chocó contra la península mexicana de Yucatán hace 66 millones de años. Los científicos llaman a este periodo cataclísmico el evento de extinción masiva del Cretácico-Paleógeno (K-Pg).Un nuevo modelo demuestra que, a pesar de la devastación generalizada, las principales familias de plantas con flores, denominadas angiospermas, se adaptaron suficientemente para sobrevivir al mortífero fenómeno y cosechar sus frutos.Los investigadores tienen dificultades para identificar plantas con flores en el registro de fósiles. La mayor parte del registro se compone de hojas aisladas que no están unidas a otros órganos de la planta. Hay indicios de extinciones de plantas con flores tras el impacto del asteroide, pero no de un declive generalizado como en otros tipos de organismos.Para conocer mejor la evolución de las plantas con flores durante la extinción K-Pg, los autores examinaron los principales linajes de plantas con flores, previamente cartografiados a partir de mutaciones del ADN de miles de especies.Utilizaron modelos matemáticos para estimar que las plantas con flores experimentaron una tasa de extinción relativamente estable a lo largo del tiempo, sin pruebas de una masiva. Esto significa que, si bien se perdieron especies individuales, los grandes grupos familiares sobrevivieron.La mayoría de las familias de plantas con flores que vemos hoy en día surgieron antes del K-Pg, y los antepasados de las orquídeas, magnolias y mentas modernas convivieron con los dinosaurios. Tras la extinción del período K-Pg, las plantas con flores supervivientes se extendieron y diversificaron. De acuerdo con el científico, este poder de las flores es lo que las convierte en verdaderas supervivientes de la naturaleza.

biología, plantas, universidad de bath, universidad nacional autónoma de méxico (unam)