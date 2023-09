https://sputniknews.lat/20230919/por-que-musk-quiere-que-los-internautas-paguen-por-usar-x-1143875397.html

¿Por qué Musk quiere que los internautas paguen por usar X?

El empresario Elon Musk sugirió que todos los usuarios de X, la antigua Twitter, tendrán que pagar para acceder a la plataforma.

El multimillonario, que también es el poropietario de Tesla y SpaceX, afirmó que un sistema de pago era la única forma de combatir los bots y las cuentas falsas.No está claro si se trata de un comentario improvisado o de una señal de planes más firmes, que aún no se han anunciado. Musk lleva tiempo diciendo que la solución para acabar con los bots y las cuentas falsas en la plataforma de redes sociales es cobrar por los sellos de verificación. Desde que se hizo cargo de Twitter el 2022, ha intentado incentivar a los usuarios para que paguen por un servicio especial que ofrece la plataforma, que ahora se llama X Premium. La actual versión de pago ofrece a los suscriptores más funciones, como publicaciones más largas y mayor visibilidad. Sin embargo, los usuarios que no deseen tener una cuenta Premium pueden seguir usando X gratis. Aunque hay un claro interés financiero para la empresa en cobrar a los usuarios, Musk insistió en que hacer que la gente deba pagar por el servicio tiene como objetivo combatir los bots. En particular, la suscripción por un mes cuesta en México 99 pesos (5,8 dólares estadounidenses). El precio también varía según el país en el que se encuentre el abonado.Musk, la persona más rica del mundo, aseguró que ahora busca opciones más baratas para los usuarios.Sin embargo, al condicionar el acceso a X al de pago, se teme que la plataforma pueda perder gran parte de sus usuarios. Esto, a su vez, reduciría los ingresos por publicidad, que actualmente suponen la mayor parte de los beneficios de la empresa.Los ingresos publicitarios de Twitter habían caído un 60% en septiembre, según Musk, que atribuyó la tendencia a las acusaciones de comentarios antisemitas. Sin embargo, él negó esas acusaciones.Y estas declaraciones han sido lanzadas en respuesta a la afirmación del primer ministro israelí de que la lucha contra el antisemitismo en Twitter podría hacerse combatiendo los bots.El multimillonario se mostró de acuerdo con su postura.

