"Puerto Rico debe superar la relación colonial con EEUU"

A seis años del huracán María en el país caribeño, 3.000 personas permanecen sin hogares y cerca de 150.000 abandonaron el territorio en los últimos años. 19.09.2023, Sputnik Mundo

A más de un lustro del huracán María, Puerto Rico sigue el camino de la reconstrucción en un escenario todavía vulnerable. Los avances son lentos y están enlazados a la fuerte dependencia que tiene el país frente a EEUU."En los últimos años los problemas se agravaron. Vivimos en una era de apagones y no queremos ser el paraíso fiscal de EEUU", dijo a Telescopio Adrián González, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño.Puerto Rico es territorio estadounidense desde fines del siglo XIX, previo a obtener el estatus de estado libre asociado en 1950."El primer desafío que Puerto Rico tiene es superar nuestra relación colonial con EEUU", agregó el entrevistado.El paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017 con vientos de hasta 260 kilómetros por hora, dejó un saldo de 3.000 muertos, casas destruidas, escasez de alimentos y casi toda la isla sin luz, incluso a los hospitales, entre otros destrozos.Los daños materiales fueron cuantificados en 100.000 millones de dólares y la reconstrucción de Puerto Rico abarca en la actualidad poco más del 20% de los proyectos aprobados."Debemos enfrentar varios desafíos desde la crisis climática hasta la corrupción, pero hasta que no superemos nuestra situación colonial no vamos a tener las herramientas para atender los distintos problemas que de manera directa o indirecta se derivan de nuestra relación con la Casa Blanca", sostuvo el secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

