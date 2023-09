https://sputniknews.lat/20230920/azerbaiyan-recupero-su-soberania-tras-la-operacion-antiterrorista-en-nagorno-karabaj-1143924841.html

Azerbaiyán recuperó su soberanía tras la operación antiterrorista en Nagorno Karabaj

BAKÚ (Sputnik) — Azerbaiyán restauró su soberanía como resultado de su operación antiterrorista en Nagorno Karabaj, declaró el presidente azerí, Ilham Aliyev. 20.09.2023, Sputnik Mundo

"Como resultado del inicio y el exitoso final de las medidas antiterroristas, Azerbaiyán restableció su soberanía (...). El Ejército azerbaiyano eliminó una parte significativa del contingente militar armenio en [Nagorno] Karabaj durante las medidas antiterroristas", afirmó Aliyev durante su discurso dirigido a la población.Según el mandatario, las autoridades azerbaiyanas, el 20 de septiembre por la mañana, informaron que los representantes armenios en Nagorno Karabaj aceptaron las condiciones de Bakú.El mandatario afirmó que el proceso de retirada de las formaciones ilegales armenias y su desarme ya ha comenzado.Aliyev señaló que anteriormente, en una conversación con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó las condiciones para que fuera suspendida la operación en Nagorno Karabaj."En caso de que no se cumplieran las condiciones, iríamos hasta el final. El enemigo conoce bien nuestra fuerza y determinación", advirtió el líder azerí, agregando que ahora los líderes de Armenia se dieron cuenta de que Nagorno Karabaj es un territorio de Azerbaiyán.El presidente aseguró que antes de la operación los militares recibieron "instrucciones serias para que la población Armenia que vive en la región de [Nagorno] Karabaj no fuera atacada como resultado de las medidas antiterroristas".El 19 de septiembre, el Ministerio de Defensa azerbaiyano informó del inicio de "medidas antiterroristas de carácter local" para restablecer el orden constitucional en Nagorno Karabaj. Bakú afirmó que estaban inutilizando las posiciones de las Fuerzas Armadas armenias, pero que no estaban atacando a civiles ni a infraestructuras.Ereván, por su parte, subrayó que el Ejército Republicano no tiene unidades ni equipos en Karabaj. El primer ministro armenio calificó de inaceptables los intentos de implicar a Armenia en una escalada militar y pidió a las fuerzas de paz rusas que actuaran, haciendo un llamamiento similar a la comunidad internacional. Un poco después, las así llamadas autoridades de la autoproclamada República de Nagorno Karabaj pidieron cesar inmediatamente el fuego y entablar conversaciones con Bakú.Este 20 de septiembre, con la mediación del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz, se llegó a un acuerdo entre la parte azerbaiyana y los representantes de Nagorno Karabaj sobre el cese total de las hostilidades en la región. A su vez, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, informó que Armenia tomó nota de la última decisión de las autoridades de Nagorno Karabaj de negociar con Azerbaiyán.El Ministerio de Defensa azerí denunció ataques sistemáticos de tropas armenias a las posiciones de su Ejército, la explotación minera de recursos pertenecientes a Azerbaiyán, el aumento de trincheras y refugios en Nagorno Karabaj, incursiones con fines de reconocimiento y actos de subversión, incluida la recolocación de minas en las zonas ya desminadas y en las carreteras utilizadas con fines civiles.Armenia y Azerbaiyán libraron dos guerras por Nagorno Karabaj desde que ese territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

